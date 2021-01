Un fantastico via vai/ Video, su Rai 3 il film di e con Leonardo Pieraccioni

Un fantastico via vai va in onda su Rai 3 oggi, sabato 30 gennaio, a partire dalle ore 21:15. Il film è stato realizzato in Italia nel 2013 da Rai Cinema in collaborazione con Levante Film mentre la distribuzione è stata curata dalla 01 Distribution. La regia del film porta la firma di Leonardo Pieraccioni che neanche il principale protagonista nonché l’autore del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Paolo Genovese. Le musiche della colonna sonora sono state firmate da Gianluca Sibaldi, i costumi indossati sul set fotografico sono stati disegnati da Claudio Cordaro mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Fabrizio Lucci. Nel cast oltre al già citato Leonardo Pieraccioni figurano anche Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Marianna Di Martino, Massimo Ceccherini, Giuseppe Maggio e Giorgio Panariello.

Un fantastico via vai, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Un fantastico via vai. Arnaldo è una bancario che si è costruito una vita piuttosto serena anche se un po’ monotono, ha 45 anni e si è sposato con la moglie Anita dalla quale ha avuto due splendide figlie gemelle di 9 anni. La sua unica distrazione è quella di uscire di tanto in tanto con i suoi due amici e colleghi, in particolar modo con Giovannelli che è un noto playboy incallito. Una sera per fare un favore a quest’ultimo decide di prestargli il suo scooter per consentirgli di raggiungere una sua amante nei pressi di un motel in periferia. L’amico purtroppo dimentica all’interno dello scooter delle manette di color rosa con scritto il nome di Natasha evidentemente utilizzate durante la notte di passione. Il mattino seguente quando Anita, la moglie di Arnaldo prende lo scooter scopre le manette e ovviamente se la prende con il marito, il quale viene immediatamente cacciato di casa perché sospettato di tradirla.

Nonostante Arnaldo cerca di spiegare che quelle manette erano in realtà del suo amico non può fare a meno di dover affrontare questa situazione di difficoltà. Dopo una iniziale sensazione di dramma, Arnaldo decide di essere contento di questa situazione per reinventare la sua vita che ormai era diventata eccessivamente monotona. Innanzitutto, si mette alla ricerca di un appartamento che condivide insieme ad alcuni studenti universitari per dividere le spese e qui si trova ad avere a che fare con quattro giovani ragazzi e ragazze che troveranno propri in Arnaldo un punto di riferimento per risolvere le proprie problematiche.

Tuttavia, anche i quattro ragazzi riusciranno ad aiutare l’uomo rendendolo più sicuro di se. Le cose per lui poco alla volta andranno a sistemarsi, in particolare quando sua moglie Anita viene a conoscenza dell’equivoco e decide di riammettere il suo amato sposo in casa anche se pur con un atteggiamento differente rispetto al passato.

Video, il trailer del film “Un fantastico via vai”





