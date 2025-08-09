Un figlio ad ogni costo è un thriller psicologico claustrofobico che assicura suspence e brividi. Protagonista è Brooke Burfitt, diretta da Ryan Dewar

Un figlio ad ogni costo, film su Rai 2, regia di Ryan Dewar

Sabato 9 agosto, in prime time su Rai 2 alle 21:00, lo spettacolo e il thriller Un figlio ad ogni costo. (Produzione televisiva) Sotto il titolo originale Labor, Lies and Murder, è una produzione per il piccolo schermo del 2022, made in USA per Lifetime, diretta da Ryan Dewar, precedentemente al lavoro nella regia di altre pellicole di questo tipo, come Big Red e Murder in the Highland Manor.

La protagonista è interpretata da Brooke Burfitt, che era stata anch’essa al centro di un altro progetto con il canale Lifetime nel 2018, ovvero Mother of All Secrets. Nel cast ci saranno numerosi volti noti della TV americana, tra cui Lauren Buglioli, Jason Burkey, Gina Hiraizumi, Poppy George, Rowan Vickers, Paige Hallett, Kathi DeCouto, Rachel Sawden e Grae Minors.

Trama del film Un figlio ad ogni costo: una pericolosa assistente al parto

Un figlio ad ogni costo racconta la storia di Hailey, una giovane donna incinta di nove mesi, che ha deciso di vivere il travaglio in modo naturale all’interno delle proprie mura domestiche. Per aiutarla a vivere questa fase delicata, ingaggia Bea, una doula dal passato oscuro pronta ad assisterla con serenità. Ma le cose prendono una svolta oscura quando Jane, un’amica di Hailey, inizia a sospettare la vera natura di Bea, insinuando che la donna sterile e impazzita per i bambini potrebbe avere piani sinistri.

La tensione aumenta quando Lisa, la migliore amica di Hailey, viene trovata morta in circostanze sospette. Nel frattempo, Hailey è distratta dalle sue stesse preoccupazioni: incendi misteriosi, bugie smascherate e l’incombente paranoia che qualcuno stia complottando per rubarle il figlio. Tagliata fuori e confusa, Hailey non ha nessuno a cui rivolgersi, nemmeno il suo ragazzo, che crede le stia nascondendo qualcosa. L’eroina dovrà giungere alla verità su Bea, il suo entourage e se stessa, in una corsa contro il tempo per proteggere il bambino che sta per mettere al mondo.