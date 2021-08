Un figlio all’improvviso, Rai 3/ Un riadattamento di un’opera teatrale importante

Un figlio all’improvviso, film diretto da Vincent Lobelle

Un figlio all’improvviso andrà in onda oggi, mercoledì 11 agosto, nella prima serata di Rai 3 alle ore 21.20. La pellicola di genere commedia è stata girata nel 2017 con il titolo originale di Momo, si tratta di un riadattamento cinematografico di un’opera teatrale. Il regista è Vincent Lobelle affiancato dal protagonista della storia Sébastien Thiery. Il film è stato girato tra la Francia e il Belgio. I protagonisti principali dell’opera sono Christian Clavier, Catherine Frot, la coppia protagonista della storia, ci sono poi il co-regista e attore Sébastien Thiery, Pascale Arbillot e Eric Larkin, tutti attori protagonisti famosi già nel loro paese natio.

Un figlio all’improvviso, la trama del film

Leggiamo la trama di Un figlio all’improvviso. La coppia di mezza età composta da Andrè e Laurence, si trova al supermercato come tutte le settimane., i due borghesi non hanno problemi economico e vivono costantemente la loro vita riproducendo quella che per loro è ormai diventata una routine. Se le cose in apparenza sembrano andare molto bene, nella realtà non è proprio così in quanto entrambi seppur non lo esprimono sono molto scontenti delle loro vite. Un giorno, a cambiare radicalmente l’approccio della coppia tra di loro e anche con l’esterno arriva Patrick, un giovane affetto da sordità che si presenta come il loro figlio. Se Laurence non può sicuramente essere la madre perchè purtroppo è sterile, Andrè ha qualche dubbio sulla sua paternità. Mentre lei sembra quasi contenta dell’arrivo, il marito invece is chiude a riccio, sia per quanto riguarda la questione della disabilità sia per la scoperta di avere un figlio. Patrick però non ha alcuna intenzione di uscire dalla vita dei due genitori appena conosciute e decide così di presentare loro la fidanzata. Tra gag esilaranti e questioni di importanza sociale trattare al meglio, il rapporto genitori-figli verrà visto e rivisto in tanti modi differenti. Riuscirà André a scoprire la verità e accettare finalmente l’uomo che gli si è presentato davanti per caso? Come la prenderà Laurence?

