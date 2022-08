Un figlio all’improvviso/ Su Rai 3 il film con Christian Clavier

Un figlio all’improvviso sarà trasmesso da Rai 3 a partire dalle ore 22.00 di oggi, 10 agosto 2022. Si tratta di un film francese dal titolo originale Momo e diretto da Sebastien Thiery e Vincent Lobelle. Il film è tratto da una commedia teatrale di Thiery che inoltre ha curato anche la sceneggiatura. Nel cast troviamo Chirstian Clavier, Catherine Frot, Sebastien Thiery stesso, Pascale Arbillot, Herve Pierre, Bruno Georis e Claudine Vincent. Si tratta di un film da un’ironia molto sottile che arriva al pubblico con qualche zoppia perché impregnata di umorismo francese. Nonostante questo gli 88 minuti scivolano via abbastanza facilmente arrivando al cuore del pubblico in maniera diretta.

Un figlio all’improvviso, la trama del film

Voltiamo pagina e leggiamo la trama di Un figlio all’improvviso. Il film racconta la storia di una coppia di coniugi, i Prioux, che sono pronti ad affrontare la mezza età e che non hanno mai avuto dei figli. Una sera uno sconosciuto entra in casa loro e usa il bagno. Frugando tra le sue cose trovano una loro foto che risale ad anni prima e su cui è scritto “Papà e mamma” a fianco un altro biglietto con scritto il nome di Patrick Prioux. Uscito dal bagno questi annuncia di essere loro figlio e la situazione si avvolge di mistero. Ma chi sarà mai questo ragazzo ed è davvero loro figlio? Si troveranno dunque ad avere, come dice il titolo “un figlio all’improvviso”.

