Un figlio di nome Erasmus/ Film in onda oggi 28 febbraio su Canale 5

Un figlio di nome Erasmus, la commedia di Alberto Ferrari in onda oggi 28 febbraio su Canale 5

Il film Un figlio di nome Erasmus andrà in onda oggi martedì 28 febbraio su Canale 5 alle 21,40. Si tratta di una divertente commedia caratterizzata da un pizzico di mistero della durata di circa 107 minuti. Il film è di produzione italiana, e le scene sono state girate in Italia e in Portogallo a partire dal giugno 2019. La società di produzione è di Eagle Pictures, società solitamente impegnata nella distribuzione. L’uscita nei cinema del film era stata inizialmente programmata per marzo 2020, ma ha dovuto essere rinviata a causa della pandemia da Covid.

La regia è di Alberto Ferrari, mentre gli interpreti principali sono: Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Daniele Liotti, Carol Alt, Valentina Corti e Gabriele Carbotti; il celebre cantante dei Pooh Roby Facchinetti interpreta sé stesso. La sceneggiatura di Un figlio di nome Erasmus è affidata a Gianluca Ansanelli, mentre la fotografia è opera di Saverio Guarna e le musiche della colonna sonora sono il frutto del lavoro di Flavio Premoli.

Un figlio di nome Erasmus, la trama della commedia

La trama del film Un figlio di nome Erasmus è incentrata su quattro amici di lunga data: Enrico, Pietro, Jacopo e Ascanio, molto legati sin dai tempi della scuola al punto di aver vissuto insieme l’esperienza dell’Erasmus in Portogallo. I ragazzi, all’epoca, si sono innamorati della stessa ragazza e sono trascorsi vent’anni da allora. L’occasione per incontrarsi, dopo aver intrapreso strade diverse, è data da un tragico evento: infatti, la ragazza che tutti avevano amato è deceduta. I 4 amici intraprendono il viaggio per raggiungere Lisbona in occasione dei funerali, ma non sanno che la loro amata ha custodito per anni un importante segreto.

Si tratta di un figlio la cui paternità è ignota: infatti, uno chiunque tra loro potrebbe essere il genitore. In una settimana Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo devono effettuare il test del DNA e scoprire chi tra loro è il padre. Grazie a questa esperienza i 4 amici riscoprono il loro rapporto e hanno la possibilità di riflettere a lungo su tutte le vicissitudini della vita. In seguito a tanti eventi, scoprono che è proprio la ragazza che li accompagna la figlia della loro amata e, nel momento in cui la verità può essere svelata, la ragazza, di nome Alice, decide di strappare il risultato dell’esame perché considera ognuno di loro il papà.











