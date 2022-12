“Un filo di luci di Natale vecchie costa 16 euro”/ Miani “Escamotage per risparmiare”

Alessandro Miani, presidente della Sima, società italiana di medicina ambientale e ricercatore dell’università Statale di Milano, è stato ospite stamane del programma di Canale 5, Mattino Cinque e nell’occasione si è soffermato su quanto spenderanno gli italiani durante il periodo di Natale nell’illuminare le proprie case, quindi alberi, presepi, balconi e via discorrendo. I costi non saranno contenuti visto che si parla di decine di euro per ogni filo di luce “vecchie” mentre chi è dotato di illuminazioni natalizie al led può risparmiare un bel po’ di soldi.

AUGURI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022/ Frasi: “Se questo regalo non ti piace...”

“Non ci hai risparmiato se usi le vecchi lucine – afferma Alessandro Miani parlando con Francesco Vecchi – mediamente il costo per una famiglia italiana fino all’Epifania per quanto riguarda le luci, è sui 15-16 euro a filo di lucine. Se ci indirizziamo su quelle nuove al led costano pochi centesimi di euro al giorno. Se compri luci nuovi vai quindi a risparmiare”. Per Alessandro Miani si possono usare dei semplici escamotage per provare a risparmiare sulla bolletta della corrente elettrica: “Ci sono anche altre sistemi per risparmiare – ha proseguito l’esperto – come ad esempio degli specchi ma anche delle palline o oggetti riflettenti, quindi un solo filo di luce crea l’atmosfera natalizia”.

AUGURI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022/ Frasi: “La gioia riscaldi i nostri cuori”

ALESSANDRO MIANI: “IN QUESTO PERIODO DELL’ANNO 20MILA TONNELLATE DI CO2 IN PIU’”

E ancora: “Si calcola che mediamente in questo periodo gli italiani spenderanno un 30% in più di costi di energia dovute alle luci natalizie e queste decorazioni luminose avranno un impatto ambientale importante, l’incremento di Co2 nell’atmosfera sarà fra le 18mila e le 20mila tonnellate in questo periodo, da oggi fino all’Epifania”.

“Uno dei sistemi per risparmiare è usare dei timer per tenere di notte le lucine di Natale spente – ha continuato Alessandro Miani – o magari spegnere le luci quando non si è in casa e non si può godere di questa meraviglia di colori. Sulle ciabatte basta che siano marchiate CE e che siano prese in luoghi e negozi sicuri e non dal ‘cinesino’ sotto casa, inoltre le luci Led – ha concluso – danno un forte vantaggio sulla sicurezza in quanto non si surriscaldano”.

Auguri buon Natale e buona Immacolata 2022/ Frasi: “Che le stelle brillino su di te”

© RIPRODUZIONE RISERVATA