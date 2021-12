Un gioioso Natale/ Su Rai 1 il film con Tianna Nori

Un gioioso Natale, un film di Rai 1 diretto da Marita Grabiak

Un gioioso Natale va in onda oggi, 31 dicembre, alle ore 14:00 su Rai 1. Questo film ha debuttato nell’anno 2019, è una produzione canadese e appartiene ai generi natalizio e cinematografico. Il regista di questo film è Marita Grabiak mentre la sceneggiatura è stata scritta da Barbara Kymlicka.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori come Tianna Nori, Chad Connell, Chris Violette, Karen Waddell, Richard Nash, Jennifer Vallance e Samantha Mendy. Le musiche del film sono state composte dal maestro Russ Howard III, mentre la fotografia è stata curata da Martin Buzora.

Un gioioso Natale, la trama del film: due amiche speciali

Leggiamo la trama di Un gioioso Natale. Lauren e Colleen sono davvero due amiche speciali. Si vogliono molto bene e pensano a voler bene anche agli altri. Difatti, le due amiche hanno creato un’attività che rende felici le persone e le soddisfa molto. Nel dettaglio, queste due amiche hanno deciso di diventare coach natalizie.

In pratica, il loro lavoro consiste nel far capire agli altri quali sono i valori del Natale, cercando di far cambiare idea su questo momento gioioso dell’anno. Le cose per loro sembrano andare per il verso giusto, perché svolgono un lavoro che amano e coltivano una stretta amicizia. Tuttavia, per loro arriva una grande sfida.

Difatti, tra i loro clienti, arrivano dei personaggi speciali. Si tratta della famiglia Anderson, una nobile famiglia proveniente dal Regno Unito. Il compito delle due amiche sarà quello di cercare di far vivere a tutti i membri della famiglia, il Natale più bello di sempre. Per Lauren comunque, le cose non sembrano mettersi molto bene.

La ragazza sembra essere molto presa da James, il maggiore dei fratelli della famiglia. James è affascinante ma è davvero tanto preso dal lavoro e non pensa allo spirito natalizio e al godersi le feste. Riuscirà Lauren a fargli cambiare idea? Chissà, forse tra i due ragazzi potrà nascere anche la scintilla e potrà crearsi un rapporto speciale.



