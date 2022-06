Un giorno di pioggia a New York/ Su Rai 3 il film di Woody Allen con Jude Law

Un giorno di pioggia a New York, su Rai 3 una commedia romantica…

Un giorno di pioggia a New York sarà trasmesso oggi, venerdì 24 giugno, su Rai 3 dalle ore 21.20. A Rainy Day in New York è stato girato nel 2019 da Woody Allen, regista, attore, sceneggiatore, comico e scrittore statunitense. Esordisce negli anni Cinquanta come autore televisivo e, da allora, non si è mai fermato, diventando uno dei comici più apprezzati al mondo e autore di riferimento della commedia statunitense. Ha vinto quattro premi Oscar e il Leone d’oro alla carriera.

La sceneggiatura è di Woody Allen; i produttori sono Erika Aronson e Letty Aronson; la fotografia è di Vittorio Storaro; il montaggio di Alisa Lepselter; gli effetti speciali di Roy Savoy; la scenografia di Santo Loquasto e i costumi di Suzy Benzinger. La commedia romantica ha per protagonisti Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez e Jude Law.

Un giorno di pioggia a New York, la trama del film: una storia d’amore

Un giorno di pioggia a New York ha per protagonista Gatsby Welles, figlio di una ricca coppia newyorkese, studente del college e appassionato del gioco d’azzardo. La sua ragazza, Ashleigh, deve andare a New York per intervistare il regista Roland Pollard per il giornale del college.

Gatsby la segue e pianifica un weekend romantico, rovinato dal regista stesso che, colpito dalla conoscenza di cinema della ragazza, la invita alla visione del suo film. Gatsby incontra per caso un suo compagno di college mentre sta girando un cortometraggio e gli chiede di sostituire un attore per una scena che prevede un bacio con Chan, la sorella minore di una sua ex. Gatsby va con Chan al MET, dove incontrano gli zii di Gatsby. Intanto Ashleigh conosce l’attore Francisco Vega, con cui passa il pomeriggio tra alcol e fumo. Come andrà a finire?

