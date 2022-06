Un giorno in Pretura, 18 giugno 2022/ Processo George Floyd, ucciso da poliziotto

Un giorno in Pretura, puntata 18 giugno su Rai 3: il caso di George Floyd

Stanotte, sabato 18 giugno 2022, cinque minuti dopo la mezzanotte andrà in onda un nuovo appuntamento con Un giorno in pretura, storico e longevo programma condotto da Roberta Petrelluzzi. La nuova puntata si intitola “L’ultimo respiro di George Floyd”, e vedrà al centro la storia di un uomo 46enne, George Floyd appunto, ucciso da un poliziotto. In particolare, come di consueto, la trasmissione in onda sulla terza rete Rai entrerà nell’aula del tribunale della Contea di Hennepin, in Minnesota, per raccontare il processo che ne seguì.

Il caso nel quale perse la vita l’afroamericano George Floyd ebbe una grande eco mondiale. Era il 25 maggio 2020 quando il 46enne venne immobilizzato durante un arresto, dalla polizia Minneapolis. Lui continua a dire “Non riesco a respirare”, ma l’agente preme sempre di più il ginocchio sul collo, mentre alcuni colleghi lo tengono fermo. Il tutto sotto lo sguardo di alcuni testimoni che riprendono interdetti l’accaduto. Dopo essere stato trasportato in ospedale in ambulanza, George venne dichiarato morto.

Un giorno in pretura: come e dove seguirlo in tv e streaming

Se finora Un giorno in pretura si è sempre interessato dei fatti di cronaca inerenti al nostro Paese, questa volta esce dai confini italiani per ripercorrere una delle vicende più drammatiche degli ultimi anni. A poco più di due anni dalla morte di George Floyd, la trasmissione di Roberta Petrelluzzi ne ripercorre l’intera vicenda che ha segnato in modo profondo non solo gli Usa ma tutto il mondo, dando linfa al movimento Black Lives Matter e alimentando le proteste non solo contro il razzismo ma anche contro la violenza esercitata dalle forze dell’ordine statunitensi.

Un giorno in pretura con la sua nuova puntata del 18 giugno 2022 potrà essere seguita a partire da mezzanotte e cinque su Rai3, ma potrà essere visionata anche in live streaming su RaiPlay, sia via web che apposita app ufficiale gratuitamente scaricabile su tablet e smartphone per una visione in mobilità. Dal giorno seguente la trasmissione potrà essere recuperata in replica streaming sempre tramite la medesima piattaforma.











