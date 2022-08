Un giorno in Pretura, 6 agosto: omicidio Ciro Esposito/ Processo a Daniele De Santis

Un giorno in Pretura, puntata 6 agosto su Rai 3: omicidio Ciro Esposito

Un giorno in Pretura nella puntata di oggi, sabato 6 agosto 2022, in onda alle ore 23:50 su Rai 3, si occupa dell’omicidio di Ciro Esposito, il giovane tifoso del Napoli ucciso da un colpo di pistola sparato da un ultras della Roma, Daniele De Santis. Proprio su quest’ultimo e sul processo in cui è stato imputato si concentra il programma. La vicenda risale al 2014. Era il 3 maggio quando allo stadio Olimpico di Roma si stava per giocare la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli. Prima della partita i tifosi di entrambe squadre si raccolsero fuori allo stadio. Quel giorno scoppiò la bagarre, perché vennero travolti da alcuni ultras. Ci furono lanci di sassi contro i pullman, ma purtroppo anche degli spari.

Un colpo di pistola raggiunse Ciro Esposito, 31 anni, tifoso sfegatato del Napoli. Rimase ferito gravemente, mentre Daniele De Santis, che nel frattempo venne coinvolto in una rissa, fu individuato dalle forze dell’ordine. Il 6 maggio Daniele De Santis fu accusato di tentato omicidio, detenzione illegale di armi e rissa. Fu ricoverato al Policlinico Gemelli, dove si trovava anche Ciro Esposito, a causa del pestaggio subito. Ma Ciro Esposito morì dopo 53 giorni di agonia e numerosi interventi, il 25 giugno.

Un giorno in Pretura: come e dove seguirlo in tv e streaming

Gli inquirenti continuarono a indagare, confermando che l’unico responsabile della morte del tifoso del Napoli Ciro Esposito è Daniele De Santis. Quest’ultimo confessò: «Mi sono trovato nel mezzo di una rissa, ho avuto paura e ho sparato. Purtroppo un ragazzo è morto, ma io non volevo uccidere». Dopo un lungo processo, che verrà ricostruito da Un giorno in Pretura, Daniele De Santis è stato condannato dalla terza Corte d’Assise di Roma a 26 anni di carcere e ad un risarcimento di 140mila euro alla famiglia della vittima. Furono condannati anche due tifosi del Napoli, Gennaro Fioretti e Alfonso Esposito, a 8 mesi di carcere per rissa aggravata e lesioni.

