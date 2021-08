Un incontro per la vita, Canale 5/ Torna in onda il regista di Belle & Sebastien

Un incontro per la vita sarà trasmesso oggi, domenica 8 agosto 2021, su Canale 5 a partire dalle 16.20. Ci troviamo di fronte a un film francese del 2017 per la regia di Nicolas Vanier, noto al pubblico per aver diretto nel 2013 Belle & Sebastien, la trasposizione cinematografica del famoso cartone animato giapponese andato in onda negli anni ’80. Nel cast abbiamo François Cluzet, che ha ottenuto 4 nomination al Premio Cesar come migliore attore per i film: – Il medico di montagna, Quasi amici, Le dernieur pour la route – A l’origine -. Jean Scandel nel film interpreta Paul, questo è il suo più importante lavoro cinematografico.

Un incontro per la vita, la trama del film

La storia di Un incontro per la vita è ambientata nella Parigi degli anni 30, Paul è un bambino che vive in un orfanotrofio parigino e tutti i giorni dalla finestra della sua stanza vede sempre lo stesso orizzonte: le alte mura dell’edificio dove è stato rinchiuso da piccolo. Viene affidato a una signora di spirito allegro che vive in campagna di nome Celestine, e a suo marito Borel, un rigido guardiacaccia che gestisce una vasta tenuta in Sologne. Il ragazzino una volta adottato viene catapultato in un mondo misterioso dove c’è un sovrano che regna una regione selvaggia. L’immensa foresta, gli animali, le colture, le brughiere, tutto appartiene a un vedovo Conte silenzioso con un carattere burbero e taciturno.

Il Conte è favorevole alla presenza dei bracconieri nella sua tenuta, Borel invece li perseguita per allontanarli dal possedimento. Nel cuore di Sologne, Paul sotto la guida attenta del guardiacaccia Borel, amante degli animali e di tutto quello che offre la natura, impara a conoscere la vita e rispettare la foresta ma soprattutto imparare i suoi segreti. Insieme proteggono un vecchio cervo che il Conte vorrebbe uccidere, ma alla fine lo lascerà libero. Paul non è arrivato in quel posto casualmente, il bambino è figlio della primogenita del Conte che dopo aver saputo che la figlia si era sposata con un giovane povero, la cacciò di casa.

La ragazza vive allegra il suo amore fino a quando l’uomo deve lasciare la sua donna per andare in guerra dove perderà la vita. La giovane moglie morirà di parto dando alla luce Paul. Il vecchio Conte prima di morire scoprirà che il ragazzino è suo nipote e lo lascerà erede della tenuta e del castello.



