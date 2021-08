Un incontro per la vita, Canale 5/ Un film commovente nel pomeriggio di Mediaset

Un incontro per la vita verrà trasmesso su Canale 5 oggi, 22 agosto 2021, a partire dalle ore 16,00. Nel cast de ‘Un incontro per la vita’ troviamo il parigino François Cluzet, uno dei maggiori attori francesi del terzo millennio, amatissimo in molte pellicole anche tradotte in lingua italiana come ‘Round Midnight – A mezzanotte circa (Autour de Minuit)’,

‘L’ussaro sul tetto (Le hussard sur le toit)’, ‘Quasi amici – Intouchables (Intouchables)’, ‘Il medico di campagna (Médecin de campagne)’ o il recentissimo ‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’, con la regia di Sydney Sibilia, che tratta la storia vera di Giorgio Rosa che decretò il suo stato ufficiale al largo delle coste riminesi sopra una piattaforma galleggiante.

Un incontro per la vita, la trama del film

Leggiamo la trama di Un incontro per la vita. Paul è un orfano che ha sempre vissuto a Parigi, all’interno di una casa d’accoglienza per bambini senza genitori, oppure abbandonati per motivi legati alla povertà. Dalla sua finestra ha sempre visto un paesaggio smorto, industriale, mai il verde che agogna con tutto se stesso, ma quel desiderio diviene realtà nel momento nel quale una coppia che vive nelle campagne parigine lo sceglie come figlio adottivo. Sono Célestine e il marito Borel, guardiacaccia in una tenuta, un allegra coppia bucolica con la quale Paul può tornare a sognare e vivere come ogni bambino vorrebbe.

Siamo nella Regione di Sologne, nella splendida Valle della Loira, e Paul vivrà a stretto contatto con la natura del posto, le immense paludi, gli animali del luogo, natura che in gran parte appartiene come territorio di caccia al conte di Fresnaye, un uomo solitario che insegnerà però al bambino i segreti di quella fauna e flora che lui non conosce, testardo cittadino ora portato a contatto con un piccolo paradiso silvano.



