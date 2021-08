Un incontro per la vita, Canale 5/ Una pellicola deliziosa e brillante

Un incontro per la vita, film diretto da Nicolas Vanier

Un incontro per la vita, con il titolo originale di ‘L’école buissonnière’, il film proposto nel pomeriggio Canale 5 di oggi, 29 agosto 2021, con inizio alle ore 16,00, è una pellicola deliziosa, francese, brillante, divertente, dall’ottima fotografia e dalla trama tanto delicata quanto accattivante. Si tratta di un lungometraggio dove infanzia e natura s’incontrano sotto l’egida di una nuova vita da percorrere nei boschi e nella tenuta di caccia del conte De La Salle.

Pane, amore e..., Rai 3/ Il terzo episodio della saga con Vittorio De Sica

Prodotto nel 2017 da Clément Miserez e Matthieu Warte, il film fu diretto da Nicolas Vanier, un regista tanto amante della natura da farne quasi una ragione di vita, motivo per il quale nella sua filmografia troviamo anche lo splendido ‘Il Grande Nord’, un omaggio del regista allo Yukon canadese e alla sua natura mozzafiato per la quale ha diretto questa splendida pellicola avventurosa come lo è il suo spirito.

Passaggio a Nord-Ovest, Rete 4/ Un film cult d'altri tempi

Ma Nicolas Vanier è anche regista di due film in particolare nei quali infanzia e natura vanno a braccetto sotto lo scudo protettivo dell’innocenza reciproca: ‘Sulle ali dell’avventura (Donne-moi des ailes)’ nel quale padre e figlio si lanciano nella folle impresa di salvare dall’estinzione uno stormo di oche nane selvatiche e quel ‘Belle & Sebastien (Belle et Sébastien)’, tratto dal romanzo della scrittrice francese Cécile Aubry, dolce storia d’amicizia tra un bambino sulle Alpi transalpine e il suo cane adottivo, un pastore maremmano abruzzese randagio che diverrà eroe del villaggio dopo aver subito l’emarginazione.

THE FRONT RUNNER: IL VIZIO DEL POTERE/ Film Rai3, la caduta improvvisa di Gary Hart

Il cinema di Vanier è spesso votato all’infanzia che trova realizzazione e crescita in contesti naturali, una sorta di cinema nel quale il rito iniziatico della natura diviene scuola di vita e di crescita, ideale soprattutto in questo folle mondo digitale.

Un incontro per la vita, la trama del film e il cast

E ora leggiamo la trama di Un incontro per la vita. Paul è orfano e ha vissuto la Parigi degli anni ’20, ma la sua vita ha sempre e solo visto un muro, quello di fronte al suo orfanotrofio. La sua vita cambierà radicalmente quando, adottato da una coppia di campagna che vive al servizio del Conte De La Salle e della sua tenuta di caccia, scoprirà la natura, i boschi, i rumori del sottobosco, dei prati, il profumo dei fiori, gli animali che mostrerà al ragazzino il bracconiere Totoche, una vera palestra di vita in chiave romantica.

Nel cast di ‘Un incontro per la vita’ troviamo anche François Cluzet nel ruolo del bracconiere Totoche, un attore tra i migliori nell’attuale ambito europeo del cinema di qualità, amato anche alle nostre latitudini per film come ‘L’ussaro sul tetto (Le hussard sur le toit)’, ‘Round Midnight – A mezzanotte circa (Autour de Minuit)’, ‘Quasi amici – Intouchables (Intouchables)’, ‘Il medico di campagna (Médecin de campagne)’, ‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA