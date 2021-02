Un insegnante su 6 non sa fare lezione/ Fondazione Agnelli: “60% deve migliorare”

Un insegnante su 6 non sa fare lezioni: questo il dato più significativo dallo studio pubblicato dalla Fondazione Agnelli insieme all’Invalsi. Come riporta Il Messaggero, la ricerca “Osservazioni in classe” è basata sull’osservazione diretta del lavoro didattico nelle classi di circa 1.600 insegnanti di italiano e matematica nelle scuole primarie e medie. E i dati sono sorprendenti…

In base a quanto segnalato dalla Fondazione Agnelli, il 17% dei docenti non è in grado di fare una lezione in maniera adeguata. Il 23%, invece, può contare su ottime capacità di spiegare in modo strutturato agli alunni. Il restante 60% si piazza a metà strada, chi più e chi meno. Allarma soprattutto il primo numero, considerando che rappresenta praticamente un docente su 6.

Fondazione Agnelli: “Un insegnante su 6 non sa fare lezione”

In base alla ricerca targata Fondazione Agnelli-Invalsi, tre docenti su dieci hanno manifestato grande abilità nell’integrare le spiegazioni con attività di apprendimento ben strutturate, che prevedono anche l’utilizzo di materiali-strumenti didattici come dispositivi digitali e risorse laboratoriali. Decisamente inferiore la percentuale di chi non ha evidenziato grossa dimestichezza con tablet e laboratori, ovvero il 13%.

Un altro dato interessanti di questa ricerca è legato alle potenzialità degli insegnanti. Secondo la ricerca, sei insegnanti su dieci hanno importanti margini di miglioramento. Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, ha invocato investimento nella formazione dei docenti: «Se vogliamo un salto di qualità negli apprendimenti degli studenti del nostro Paese, in ogni grado scolastico è necessario uno sforzo energico per migliorare le capacità didattiche del maggior numero possibile di docenti, portando a livelli elevati sia quanti oggi non vanno oltre una decorosa sufficienza sia i futuri neoassunti. Investire in innovazione didattica e formazione degli insegnanti deve essere un obiettivo del piano italiano in vista di Next Generation Eu».

