Un italiano in America/ Su Rai 3 il film con Alberto Sordi e Vittorio De Sica

Pubblicità

‘Un italiano in America‘ sarà il film in onda in prima serata su Rai 3 alle ore 21.45 oggi, sabato 13 giugno 2020. Film diretto da Alberto Sordi nel 1968, vede nel cast lo stesso Sordi come protagonista nella parte di Giuseppe Marozzi, mentre il grande Vittorio De Sica interpreta il padre Lando. Bill Dana ha il ruolo del presentatore tv, Bettina Brenna ha la parte di Jane, Alice Condon è Eveline, la ragazza del ristorante, mentre Franco Valobra ha la parte dell’amico comunista del protagonista.

Un italiano in America, la trama del film

‘Un italiano in America‘ racconta la storia di Giuseppe Marozzi, un tranquillo benzinaio di Viterbo che vede la sua routine sconvolta dall’arrivo di uno sconosciuto americano che gli comunica un’incredibile rivelazione: il padre di Giuseppe non è morto come lui credeva da anni, ma vive negli Stati Uniti. Giuseppe non ha la possibilità di andarlo a trovare oltreoceano ma l’americano gli spiega che se accetterà di apparire col padre in un programma televisivo molto popolare negli Usa, potrà ritrovare il genitore perduto completamente gratis. Giuseppe accetta e ritrova Lando negli Stati Uniti: lì il padre è conosciuto con il soprannome di ‘mandolino’ e lavora nel ramo dei casinò: ne ha aperti diversi realizzando un business redditizio ma completamente diverso, per valori e metodologie, rispetto alla vita alla quale Giuseppe è abituato in Italia.

Pubblicità

Ma ben presto Lando si rivela un truffatore: non è ricco e la passione del gioco d’azzardo lo ha ridotto praticamente sul lastrico. Ha chiamato Giuseppe in America non per ricongiungersi con lui, ma per ottenere i soldi offerti dalla trasmissione televisiva che ha mostrato in diretta il ricongiungimento tra padre e figlio. Giuseppe è deluso e si allontana dal padre, ma ormai senza soldi scopre che il genitore gli ha rubato anche il biglietto aereo, per tornare in Italia al posto suo. Cercando di rintracciare Lando, Giuseppe arriva presso una pompa di benzina che funge anche da tavola calda dove incontra Evelyn. La donna è la sorella di quella che era stata la compagna americana di Lando: l’attività della pompa di benzina e del piccolo ristorante si svolge accanto a una casetta cadente, di proprietà dello stesso Lando che l’aveva descritta al figlio come una ‘Villa sul Mississipi’. Giuseppe però decide di far di necessità virtù vivendo nella casa e lavorando alla pompa di benzina, al fianco di Evelyn. Così si ritroverà a fare la stessa identica vita da benzinaio che aveva lasciato in Italia, ma stavolta in America e avendo almeno trovato una compagna per iniziare una nuova vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA