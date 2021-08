Un magnifico ceffo da galera, Rete 4/ Un kolossal storico dal profumo caraibico

Un magnifico ceffo da galera è il film che anima il pomeriggio di Rete 4 di oggi, 10 agosto 2021, a partire dalle ore 16.40. Nel 1973 le case di produzione Ibex Films, Inex Film, Oceania Produzioni Internazionali Cinematografiche e The Bryna Company generarono una sinergia tra diversi paesi (Jugoslavia, Italia, Stati Uniti d’America) per realizzare un film dal profumo caraibico di kolossal storico. Il film è un action puro che ci racconta le vicende di pirati ai Caraibi, diretto dallo stesso attore protagonista, Kirk Douglas assieme al collega Zoran Calic. Nel cast di ‘Un magnifico ceffo da galera’, accanto al celebre padre di Michael, l’attore inglese Mark Lester, celebre sulle cronache di qualche anno fa per avere dichiarato di essere il donatore di seme per Paris, la figlia di Michael Jackson, attore di buone qualità che ricordiamo in ‘Come sposare la compagna di banco e farla in barba alla maestra (Melody)’ nel ruolo del protagonista, un film dei primi anni ’70, ‘La prima volta, sull’erba, regia di Gianluigi Calderone, film italiano nel cui cast era presente come co-protagonista la celebre Anne Heywood oppure ‘Chi giace nella culla della zia Ruth? (Whoever Slew Auntie Roo?)’ giallo ‘hichcockiano’ al fianco della bravissima Shelley Winters.

Un magnifico ceffo da galera, la trama del film

Leggiamo la trama di Un magnifico ceffo da galera. I pappagalli, si sa, parlano, a volte stentatamente, a volte anche troppo, come nel nostro caso nel quale un parrocchetto diviene protagonista della nostra storia di pirati ai Caraibi. Partiamo con ordine. Peg è a capo di una masnada di bucanieri, i pirati caraibici, tra i quali uno di essi è proprietario di un pappagallo chiacchierone. Un giorno qualsiasi della loro dissoluta esistenza l’uccello racconta di una mappa e descrive la strada per giungere ad un tesoro che non immaginavano esistesse. La sete di oro, fama e ricchezze convince Peg e i suoi pirati ad ascoltare il pappagallo per recarsi sul luogo del possibile forziere da trovare, ma, uno dopo l’altro, muoiono tutti a turno e solamente Peg e lo stesso uccello si salveranno, ma a quale prezzo?

