Un Maresciallo in Gondola/ Su Rete 4 il film con Ezio Greggio e Victoria Silvstedt

Scopriamo il cast di Un Maresciallo in Gondola

Un Maresciallo in Gondola va in onda oggi, giovedì 8 settembre, a partire dalle ore 16.50 su Rete 4. Si tratta di un film comico prodotto in Italia nel 2002 e diretto da Carlo Vanzina. Tra gli attori principali presenti nel cast spiccano Ezio Greggio, nel ruolo del maresciallo Arturo Colombo, Victoria Silvstedt, Sandro Ghiani e Debora Caprioglio. Ghiani e Greggio si ritrovano quindi nuovamente a collaborare dopo la fortunata esperienza della miniserie televisiva Anni ’50. Il film Un maresciallo in gondola vede protagonista la figura di Arturo Colombo, maresciallo dei carabinieri presente già nella miniserie televisiva Anni’ 50. Infatti, la pellicola rappresenta uno spin-off della celebre miniserie ambientata a Capri.

Entrambi i progetti hanno come protagonista del cast Ezio Greggio, sempre nel ruolo del maresciallo, ad oggi arrivato anche dirigere e produrre film propri sempre appartenenti al genere della commedia. Nel film Un maresciallo in gondola è stato notato un piccolo errore dal punto di vista del montaggio, prontamente segnalato dagli osservatori più attenti. Nello specifico, in una delle scene iniziali il maresciallo è seduto a tavola con i propri familiari intento a mangiare della polenta. Il cappello che indossa però in base all’inquadratura appare rivolto a volte verso l’alto e altre verso il basso.

Un Maresciallo in Gondola, la trama del film

Il film di Un Maresciallo in Gondola è ambientato a Venezia nel 1959; Il maresciallo Colombo aveva scelto di vivere a Cortina d’Ampezzo dopo la sua esperienza a Capri ma viene chiamato per un ruolo fondamentale in vista della Mostra del Cinema. Il suo compito infatti sarà quello di svolgere la funzione di guardia del corpo della celebre attrice Kim Dorak oltre a prestare la massima attenzione ai suoi gioielli. In particolare, l’attrice statunitense portava con se una collana di altissimo valore e che per nessuna ragione aveva intenzione di perdere. La missione si rivelerà più dura del previsto a causa di tante peripezie che metteranno a dura prova sia l’attrice che il maresciallo Arturo Colombo. Quest’ultimo si renderà più volte ridicolo agli occhi del direttore dell’evento e non avrà vita facile con i giornalisti che tenteranno i trucchi più disparati pur di ottenere un clamoroso scoop riguardante Kim Dorak. Inoltre, le cose saranno ancora più difficile quando sulla loro strada incontreranno un temibile e astuto ladro soprannominato “gatto”. Nonostante le difficoltà e i momenti di assoluto imbarazzo con il maresciallo dei carabinieri protagonista, quest’ultimo riuscirà comunque a portare a termine la missione.

