Un maresciallo in gondola/ Su Rete 4 il film con Ezio Greggio (oggi, 15 agosto)

Un maresciallo in gondola va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, sabato 15 agosto, a partire dalle ore 17,00. Si tratta di una pellicola di genere commedia realizzata in Italia nel 2002 è destinata esclusivamente al circuito televisivo. La regia porta la firma di Carlo Vanzina il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura con il supporto di Enrico Vanzina, Francesco Massaro e Giorgio Basile. La scenografia è stata firmata dal Tonino zera con nel cast tanti volti noti dello spettacolo italiano tra cui Ezio Greggio, Sandro Ghiani, Debora Caprioglio, Philippe Leroy, Giacomo Piperno e Victoria Silvstedt.

Un maresciallo in gondola, la trama del film

In Un maresciallo in gondola ci troviamo nell’anno 1959 in Italia ed in particolar modo nell’isola di Capri dove un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri di nome Arturo Colombo sta per intraprendere un percorso professionale occupandosi della stazione dei Carabinieri della cittadina di Cortina d’Ampezzo. Si tratterà, tuttavia, di una breve esperienza in quanto il maresciallo nel giro di poche settimane sarà nuovamente trasferito per occuparsi di Venezia ed in particolar modo per garantire il servizio di ordine pubblico durante la celeberrima mostra del cinema. I suoi superiori hanno fatto presente al Maresciallo l’esigenza di dover proteggere assolutamente da una qualsiasi minaccia una celebre attrice straniera di nome Kim Dorak. Un’attrice dal grande fascino che peraltro è diventata motivo di interesse soprattutto per ladri e malviventi in ragione di una preziosa collana che indossa e che porterà certamente durante la celebrazione dove sarà premiata per il suo ultimo film.

Un compito abbastanza complicato che metterà in discussione le competenze del Maresciallo il quale finirà per commettere diversi errori con tanto di brutte figure agli occhi del direttore della mostra. Il compito certamente non viene reso ancora più agevole dall’eccessiva presenza di giornalisti e paparazzi pronti a poter ottenere una piccola traccia per poter confezionare ad hoc uno che possa permettere loro di fare carriera e quindi avere successo. Inoltre il maresciallo dovrà anche prevenire i tentativi di furto che potranno essere portati avanti da un celebre ladro di origini francesi conosciuto con il nome di Gatto per via delle sue abilità e la sua capacità di non farsi notare.

All’interno dell’albergo dove alloggia la famosa star del cinema, il maresciallo ritroverà anche una sua vecchia conoscenza ed ossia l’ex appuntato Puddu il quale proprio in ragione dell’incapacità di arrestare il Gatto, è stato licenziato dall’arma dei Carabinieri ed oggi lavora come cameriere nell’hotel. Alla fine con un pizzico di fortuna e tra mille situazioni divertenti, il maresciallo riuscirà a portare a termine la missione che gli era stata affidata anche grazie all’aiuto dell’ex amico e collega.



