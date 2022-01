Un matrimonio da favola/ Su Rai 2 il film con Stefania Rocca e Emilio Solfrizzi

Un matrimonio da favola, film di Rai 2 diretto da Carlo Vanzina

Un matrimonio da favola va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 20 gennaio. Si tratta di una pellicola italiana del 2014 realizzata da Rai Cinema in collaborazione con Italian International Film mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution.

La regia della pellicola è stata affidata a Carlo Vanzina il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura insieme al fratello Enrico Vanzina ed Edoardo Falcone. La fotografia è frutto del lavoro di Enrico Lucidi con il montaggio realizzato da Luca Montanari mentre le musiche della colonna sonora sono di Franco Godi. Nel cast sono presenti tanti volti noti dello spettacolo italiano tra cui Stefania Rocca, Emilio Solfrizzi, Adriano Giannini, Ricky Memphis, Giorgio Pasotti, Paola Minaccioni, Ilaria Spada e tanti altri.

Un matrimonio da favola, la trama del film: un romano in Svizzera e…

In Un matrimonio da favola Daniele è un romano che per motivi di lavoro si trova ad emigrare in Svizzera, in particolare inizia a collaborare con un importante gruppo bancario presente nella città di Zurigo. Nonostante non abbia grandi doti manageriali riesce a fare fortuna soprattutto grazie al rapporto con la bella Barbara. Lei è la figlia del titolare e questo gli permette di far carriera e di avvantaggiarsi di una posizione di prestigio. Daniele fa la classica proposta di matrimonio che Barbara accetta perché effettivamente innamorata di lui. Daniele quindi si occupa dell’organizzazione del matrimonio e invita i suoi parenti più stretti come ad esempio la madre e suo zio, noto nel quartiere romano dove abita per essere un ladro di poco conto. Inoltre, decide di prendersi una bella rivincita con tutti i suoi amici e soprattutto quelli del tempo del liceo che lo prendevano in giro per la sua scarsa capacità dialettale. Tra gli altri arrivano Giovanni, Luca, Alessandro e Luciana che insieme a lui formavano un gruppo di amici inseparabili.

La loro storia di amicizia si era bruscamente interrotta circa 20 anni prima in ragione del fatto che Daniele non era stato ammesso all’epoca all’esame di maturità e da quel momento in poi non hanno avuto più contatti tra loro. Giovanni che era tra i più apprezzati dell’epoca in realtà non ha avuto la carriera che si pensava e invece di diventare un agente di borsa come sempre aveva immaginato, in realtà è diventato un commesso di un negozio di borse ed è sposato con una importante avvocatessa che si occupa di divorzi il cui nome è Paola. Tuttavia il matrimonio è di puro interesse tant’è che Giovanni porta avanti una storia d’amore segreta con la sua collega ossia alla giovane commessa di nome Sara. Giovanni organizza questa trasferta nella città di Zurigo sperando che sua moglie non venga per cui decide di invitare Sara ma finirà per cacciarsi in un brutto pasticcio. Anche Luca che all’epoca degli studi liceali aveva sempre pensato di poter diventare una sorta di avventurierio giramondo, si è ritrovato a dover fare i conti con la realtà dei fatti e ora è diventato una guida turistica che si occupa dei turisti che vogliono visitare tutte le bellezze artistiche e culturali presenti nella città di Roma.

Alessandro invece è stato costretto ad avere una carriera militare per via delle pressioni del suo padre ed oggi si occupa dell’addestramento delle giovani reclute. Un tempo veniva visto come una sorta di sciupafemmine ma in realtà oggi è gay e convive con una uomo di nome Roberto ma ovviamente i suoi amici non ne sanno nulla. Anche per Luciana, l’unica donna del gruppo, la vita ha riservato non le soddisfazioni che lei sperava tant’è che ha dovuto rinunciare ad una possibile carriera da giocatrice di calcio e ha sposato un assicuratore di nome Fabio, un uomo assolutamente insulso e per nulla interessante. Le loro vicende si incroceranno dunque nuovamente a distanza di tanti anni e porteranno tante sorprese.



