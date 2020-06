Un matrimonio da favola/ Video, su Rai 2 il film con Emilio Solfrizzi e Ilaria Spada

Un matrimonio da favola va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, lunedì 22 giugno, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2014 dalla Italian International film in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione ai botteghini è stata curata dalla 01 Distribution. La regia del film è stata firmata da Carlo Vanzina il quale in collaborazione con suo fratello Enrico e con Edoardo Falcone si è anche occupato della scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Luca Montanari, le musiche della colonna sonora sono di Franco Godi mentre nel cast sono presenti Stefania Rocca, Emilio Solfrizzi, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Ilaria Spada.

Un matrimonio da favola, la trama del film

Ecco la trama di Un matrimonio da favola. Daniele è un italiano che per esigenze lavorative si è trasferito a Zurigo dove lavora all’interno di importante gruppo bancario. Nonostante sia estremamente competente, non è mai riuscito a fare carriera all’interno della struttura bancaria in ragione della sua mancanza di decisione. Tuttavia, in questa sua esperienza a Zurigo, è riuscito a trovare l’amore nella bellissima Barbara con cui ha fissato le nozze. Barbara è la figlia del proprio capo, ma nonostante questo Daniele ancora non è riuscito ad ottenere una promozione che possa pernettergli di avere ulteriori orizzonti positivi per quanto riguarda l’aspetto professionale.

Dovendo organizzare il matrimonio, Daniele decide di invitare oltre ai suoi parenti più stretti, anche e soprattutto gli amici di sempre quelli con cui ha condiviso i momenti più belli della sua adolescenza e giovinezza. Il primo invitato nella lista è Giovanni che ai tempi del liceo era un po’ il leader del gruppo. Giovanni è sposato con una bellissima donna di nome Paola che svolge la professione di avvocato divorzista, ma sentendosi insoddisfatto ha intrapreso ormai da diversi mesi una relazione con una commessa di nome Sara. Ben sapendo come la moglie debba essere lontano per motivi di lavoro, decide di portare con lui al matrimonio dell’amico la giovane e bella Sara che dal proprio canto è assolutamente all’oscuro del fatto che Giovanni sia già sposato. Infatti, lei è convinta che questo impegno ufficiale possa essere il preludio finalmente delle nozze.

Un altro amico che dovrà venire per omaggiare Daniele del suo giorno più bello è Luca che invece è diventato una guida turistica a Roma. Luca è assolutamente allergico alle relazioni serie per cui ha sempre avuto donne per poco periodo di tempo. Alessandro, invece, avendo dovuto seguire quelle che erano le volontà di suo padre, ha dovuto intraprendere una carriera militare e si occupa dell’addestramento di nuove reclute. Insomma, l’arrivo degli amici metterà in essere un matrimonio che si dimostrerà assolutamente scoppiettante per i tanti intrighi ed intrecci amorosi che si manifesteranno tra i vari protagonisti.

