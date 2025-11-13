Un matrimonio esplosivo approda per la prima volta sul piccolo schermo con una divertente Jennifer Lopez. Accanto a lei, Josh Duhamel e Lenny Kravitz

Un matrimonio esplosivo, film su canale 5 diretto da Jason Moore

Giovedì 13 novembre, in prima serata su Canale 5, alle 21.40 andrà in onda Un matrimonio esplosivo, film americano uscito al cinema nel 2023. Si tratta di una commedia sentimentale con parti di avventura, diretto da Jason Moore, su soggetto di Mark Hammer che ne ha curato anche la sceneggiatura, mentre le musiche sono di Pinar Tropak e il montaggio è stato curato da Doc Crotzer.

I due protagonisti sono Jennifer Lopez, che interpreta Darcy Rivera, e Josh Duhamel nei panni del suo fidanzato, Tom Fowler. Altri personaggi sono Carol Fowler, a cui dà il volto Jennifer Coolidge, Renata Ortiz, interpretata da Sônia Braga, Robert e Jamie Rivera, genitori di Darcy, interpretati rispettivamente da Cheech Marin e Callie Hernandez, Ricky Silver, che è Desmin Borges e Harriett, interpretata da D’Arcy Carden.

Sean Hawkins ha il volto del cantante Lenny Kravitz, mentre Larry Fowler, padre di Tom, è interpretato da Steve Coulter, Ace è Alberto Isaac e Jeannie è Melissa Hunter. Margy è interpretata da Selena Tan, Pancho Cardeña interpreta il Capo Pirata, mentre gli altri componenti della banda sono Alex Mallari Jr. nel ruolo di Dog-Face, Tharoth Sam in quello di Rat-Face, Worapoj Thuantanon, Zachary Wood e Vladimir Acevedo in quelli di Clown-Face, Shark-Face e Tiger-Face. Aesia Munma interpreta Lizard-Face e Powpong Kohphorat, Ghost-Face, con loro recita Ray Raymundo.

La trama del film Un matrimonio esplosivo: nozze da incubo con granate incluse

La trama del film Un matrimonio esplosivo segue i giorni delle nozze tra Darcy Rivera, una brillante avvocatessa, e il suo fidanzato, Tom Fowler, giocatore di baseball da tempo in declino, che si celebrano nelle Filippine, su un’isola privata. Per questa occasione i due chiamano i parenti a partecipare alla cerimonia e ai giorni precedenti.

Il rapporto tra Darcy e Tom sembra essere arrivato al capolinea ma nello stesso momento sull’isola avviene lo sbarco di una banda di pirati giunti dall’Indonesia con lo scopo di ricattare il ricco padre della sposa. I malviventi prendono in ostaggio alcuni degli invitati alle nozze e si trovano a scontrarsi con i due promessi sposi che si trovano a dover fronteggiare i pirati, cercando di salvare gli invitati e la cerimonia…