A distanza di anni dalla messa in onda dell’ultima stagione, Un Medico in Famiglia continua ad occupare un posto speciale nel cuore di tantissimi spettatori. Di conseguenza, da tempo, in tanti chiedono a gran voce un ritorno della fiction. A tal proposito, proprio negli ultimi mesi, si sono intensificati i rumor sul possibile ritorno della storica serie di Rai 1 con la sua undicesima stagione. Sebbene al momento non sia stato ancora rilasciato un annuncio ufficiale, c’è da dire che i segnali positivi non mancano sicuramente.

A lanciare l’idea è stato Lino Banfi, indimenticabile volto di Nonno Libero, che in più di un’intervista ha espresso il desiderio di realizzare un’ultima stagione così da dare una fine degna alla lunga saga della famiglia Martini. Difatti, Banfi ha raccontato di aver parlato direttamente con Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, proponendole un’undicesima serie con un numero limitato di puntate, così da non eccedere con i costi, ma allo stesso tempo regalare al pubblico affezionato allo show l’epilogo che si meritano.

Un Medico in Famiglia 11: le indiscrezioni sul ritorno della serie di Rai 1

Ma, Lino Banfi non è stato l’unico ad accendere le speranze dei fan sulla possibile realizzazione di una nuova e ultima stagione di Un Medico in Famiglia. Difatti, Verdiana Bixio, presidente della casa di produzione Publispei, ha dato un segnale d’apertura. Stando a quanto raccontato dalla donna, l’idea di riportare in tv la famiglia Martini c’è, ma ad una condizione fondamentale: trovare un filo narrativo che rispecchi l’evoluzione dei personaggi e della società di oggi. Per poter funzionare, non si dovrebbe puntare solo sull'”effetto nostalgia“, ma bisognerebbe costruire un racconto attuale, così da appassionare anche le nuove generazioni.

Infine, ad esprimersi in maniera positiva sono stati anche membri originali del cast. Ad esempio, Margot Sikabonyi (Maria Martini) ed Eleonora Cededdu (Annuncia) hanno affermato che tornerebbero con piacere sul set della fiction. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che, per ora, si tratta solamente d’ipotesi. Difatti non c’è ancora alcuna sceneggiatura in lavorazione per Un Medico in Famiglia 11. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se nel 2025 si avranno notizie riguardo un ritorno della serie di Rai 1.