Un Medico in Famiglia 11 si farà? Si pensa ad un ritorno e Giulio Scarpati rompe il silenzio: "Sono grato a questa fiction, bellissimi ricordi"

Un Medico in Famiglia 11 si farà? Nuova stagione sempre più possibile: ultimi aggiornamenti

Sono passati quasi dieci anni da quando è andata in onda l’ultima stagione di Un Medico in Famiglia, gli ascolti sono stati inferiori alle aspettative ma la fiction di Rai1, che è andata in onda per più di quindici anni e quasi dieci stagioni è rimasta nel cuore dei fan tanto che da tempo chiedono un nuova ed ultima stagione e dunque in molti si chiedono Un Medico in famiglia 11 si farà? In molte interviste Lino Banfi ha sempre espresso il desiderio di un’ultima stagione conclusiva per salutare il pubblico ed anche altri attori come Milena Vukotic, Margot Sikabonyi ed Eleonora Cededdu.

Un Medico in famiglia 11 si farà? Ci sarà una nuova stagione della storica fiction di Rai1 con protagonisti Nonno Libero, Nonna Enrica, Lele, Maria, Ciccio e Annuncia? A quanto pare ci potrebbe essere un ritorno. A pronunciarsi in tal senso è stata Verdiana Bixio, presidente di Publispei (la casa di produzione che ha dato il via alla lunga serialità proprio con Un Medico in Famiglia) che ha dichiarato all’Ansa: “Coltivo progetti che valorizzino la grande storia della Publispei e proprio riguardo al Medico sto cercando di portare avanti un’idea che non sia una rimpatriata, ma qualcosa di più, nello spirito di quella serie, del resto i fan lo stanno chiedendo da tempo e ormai sono passati ben 25 anni”

Giulio Scarpati rompe il silenzio sul ritorno di Un Medico in Famiglia 11: “Sono grato a questa fiction”

Favorevole ad un ritorno della fiction di Rai1 è anche Giulio Scarpati, ospite nella puntata di oggi de La volta buona, lunedì 6 ottobre 2025. L’attore, in una recente intervista concessa a DiLei.it ha confessato: “Ci siamo divertiti molto, ma faticavamo tanto. Quando fai una serie con tante puntate, ti capita di girare 9 o 10 scene al giorno, magari di puntate diverse. Una bella fatica a ricordarsi tutte le battute. Ma il clima era davvero carino, si entrava in un set in cui ci si divertiva molto, ma lavoravamo sodo e seriamente. Stavamo tanto tempo insieme, per la prima stagione, che era doppia, abbiamo girato 14 mesi. Il legame che si è creato era davvero molto forte. Alcuni colleghi, come Lunetta Savino, li conoscevo già, con gli altri siamo diventati amici sul set. Con i bambini [ormai adulti ndr] ci sentiamo ancora ogni tanto. Un medico in famiglia è stata una bellissima esperienza e mi ha dato tantissimo, anche in termini di popolarità.” E dunque Un Medico in Famiglia 11 si farà?

