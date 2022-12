Un napoletano nel Far West/ Su Rete 4 il film con Eleanor Parker

Un napoletano nel Far West, film di Rete 4 diretto da Roy Rowland

Un napoletano nel Far West va in onda oggi, 27 dicembre, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film che unisce western e commedia prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1955 da Jack Cummings e diretto da Roy Rowland.

A comporre il cast spiccano le partecipazioni di Eleanor Parker, Robert Taylor, Russ Tamblyn e James Arness. Il film Un napoletano nel Far West è stato prodotto dalla Metro Goldwyn Mayer ed è basato sull’opera letteraria di S. Frazee, realizzata nel 1951 dal titolo Many rivers to cross. Vista la natura della sceneggiatura, nel doppiaggio italiano i protagonisti vengono realmente interpretati utilizzando un accento marcato in dialetto napoletano.

I Flintstones in viva Rock Vegas/ Su Italia 1 il film con Stephen Baldwin

Un napoletano nel Far West, la trama del film

La storia di Un napoletano nel Far West è ambientata nel Kentucky verso la conclusione del diciottesimo secolo e con protagonista un predicatore da poco arrivato nel paese. Nel frattempo, un uomo di nome Miles Henderson sta cercando in tutti i modi di convincere da donna amata, Cissie, a sposarlo. Quest’ultima non sembra per nulla convinta di legarsi all’uomo, riluttante per diverse ragione. Nello specifico, sentiva di essere più attratta da un forestiero da poco giunto in città di nome Bushrod Gentry.

All'improvviso... l'amore/ Su Canale 5 il film romantico con Kim Riedle

Quest’ultimo era riuscito a fare colpo su di lei in una circostanza particolarmente pericolosa; la giovane era stata attaccata da una banda di fuorilegge, la tribù Shawnee. Proprio Gentry era intervenuto in suo soccorso riuscendo a mettere in fuga i malviventi e a portare in salvo la donzella. Nonostante l’apprezzamento di Cissie, l’uomo non sembrava ricambiare del tutto l’interesse e i sentimenti al punto da rifiutarla senza neanche troppi giri di parole.

Deciso a partire nuovamente, Bushrod viene assalito in maniera quasi fatale dagli indiani nel tragitto verso la sua nuova meta. Questa volta però sarà lui ad essere salvato da una donna, Mary Stuart Cherne, che si prenderà cura di lui. L’uomo proverà un sentimento forte nei confronti della giovane fin dal primo sguardo, percependo di essere ricambiato. Nel frattempo Mary continua a prestargli le cure del caso, presso la casa del padre di origini scozzesi.

Christmas at Plaza/ Su Rai 2 il film con Ryan Paevey e Bruce Davison

La situazione scatenerà l’ira di Luke Radford, da tempo innamorato della giovane e per nulla disposto ad arrendersi con l’arrivo di Bushrod. Quest’ultimo però cambia idea anche sulla donna, dimostrando di non avere alcuna intenzione di procedere con il matrimonio. Alla fine però, costretto e minacciato dai fratelli della donna, è spinto a sposarla. Dopo le difficoltà nell’accettare la situazione e salvando nuovamente la vita della donna, imparerà a comprendere la natura dei suoi sentimenti accettando l’amore verso Mary.











© RIPRODUZIONE RISERVATA