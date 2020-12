Un napoletano nel far west/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per il pomeriggio di oggi, martedì 22 dicembre, alle ore 16:40 la messa in onda del film western “Un napoletano nel Far West”. Si tratta di una pellicola del 1955 diretta da Roy Rowland. Il soggetto del film è basato sul racconto breve “Many Rivers to Cross” scritto da Steve Frazee, mentre la sceneggiatura è stata curata da Harry Brown e Guy Trosper. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Cyril J. Mockridge, il montaggio è stato realizzato da Ben Lewis mentre nel cast sono presenti Robert Taylor, Eleanor Parker, Victor McLaglen, Jeff Richards, James Arness, Russ Tamblyn e Alan Hale Jr.

Un napoletano nel far west, la trama del film

Ecco la trama del film “Un napoletano nel far west”. Nella cittadina di Silver Town arriva un misterioso uomo. Per sua sfortuna, scopre che una banda di fuorilegge lo sta aspettando per una questione legata al passato. L’uomo chiede aiuto allo sceriffo che gli assicura protezione. Intanto il protagonista si innamora di Placida Cacace (Eleanor Parker) e i due si trasferiscono nella sua fattoria, dove si dedicano alla coltivazione di ortaggi e alberi da frutto. Purtroppo la loro serenità viene spesso minata dagli attacchi dei malviventi. La svolta arriva nel momento in cui lo sceriffo riesce ad arrestare la banda.



