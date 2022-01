Un Natale al Sud/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi

Un Natale al Sud, film di Canale 5 diretto da Federico Marsicano

Un Natale al Sud verrà trasmesso da Canale 5 oggi, 1° gennaio, alle ore 21.20. È un classico film della comicità italiana che rallegra tutto il periodo natalizio, e che viene atteso con impazienza durante l’anno per la leggerezza ed il divertimento che provoca. Prodotto e distribuito in italiano dalla casa di Produzione Medusa Film, ed uscito nelle sale cinematografiche nel 2016, sotto la regia di Federico Marsicano, questo film riesce ad unire la commedia al sentimentale; senza però mai risultare banale.

I fratelli De Filippo, Rai 1/ Diretta: Eduardo, Peppino, Titina e la grande occasione

Il cast, scelto sapientemente dal produttore Massimo Boldi, che è anche l’attore principale, e che è conosciutissimo per i suoi film comici che ormai appartengono alla tradizione culturale cinematografica nostrana, portano i nomi di Biagio Izzo, attore, comico e cabarettista napoletano, Enzo Salvi, comico famoso per la sua irruente romanità, e Paolo Conticini; quest’ultimo è apprezzato al grande pubblico per film come Natale al Rio e Matrimonio al Sud e per le sue apparizioni televisive in serie apprezzate e seguite come Un posto al Sole e Provaci ancora Prof.

Natale da Chef, Canale 5/ Il cameo di Gianfranco Vissani, il pionere degli chef in tv

Un Natale al Sud, la trama del film: le differenze tra meridione e settentrione

Un Natale al Sud rimarca fin da subito le differenze fra l’Italia del Nord e quella del Sud, con due protagonisti che rappresentano in pieno queste categorie. Racconta la storia di due uomini, di due papà, fortemente legati alla famiglia ed ai figli che, nonostante le differenze culturali e caratteriali, si uniranno per uno scopo comune. Peppino, classico carabiniere milanese, è sposato con Bianca ed ha un figlio youtuber, Riccardo. Ambrogio, interpretato da Biagio Izzo, è un cantante neomelodico napoletano, marito di Celeste e padre di Simone, anche lui uno youtuber.

Scuola di ladri/ Su Rete 4 il film diretto da Neri Parenti

I due ragazzi sono fidanzati virtualmente con due giovani incontrati su un’App di incontri, che da la possibilità di potersi vedere una volta l’anno in un famoso resort di lusso. Le famiglie degli youtuber vedono necessario l’incontro dei figli con le fidanzate mai conosciute, e organizzano l’appuntamento nel resort, senza però mai lasciarli soli. Inizieranno infatti a pedinarli, imbattendosi in avventure esilaranti fra blogger in cerca d’amore, influencer innamorati di sé stessi e ballerine di burlesque. Un finale divertentissimo che avvicinerà questi diversi modi di vivere e che punterà comunque a un’unità famigliare degna di ogni commedia italiana che si rispetti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA