Un Natale al Sud/ Video, su Canale 5 il film con Massimo Boldi e Biagio Izzo

Un Natale al Sud va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, domenica 3 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana del 2016 prodotto da Medusa Film in collaborazione con Mari film per la regia di Federico Marsicano mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Gianluca Bomprezzi e Paolo Costella. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Mauro bonali con le musiche di Michele Brega mentre nel cast figurano tra gli altri Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Anna Tatangelo, Debora Villa, Barbara Tabita, Enzo Salvi e Loredana de Nardis.

Un Natale al Sud, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Un Natale al Sud. Peppino con l’approssimarsi delle vacanze natalizie decide di lasciare la sua vita cittadina a Milano che lo vede nelle vesti di carabinieri e di festeggiarlo in una località al Sud anche per ritrovare un vecchio amico d’infanzia di nome Ambrogio. Quest’ultimo è un fioraio napoletano che da sempre ha voluto rimanere nel proprio territorio anche per avere l’opportunità di festeggiare il periodo natalizio insieme a tutta la famiglia. I due amici di vecchia data si accorgono in maniera abbastanza casuale che in realtà ad unirli non c’è soltanto un rapporto di amicizia di vecchia data, ma anche e soprattutto un legame sentimentale che riguarda i figli. Infatti sia Riccardo che Simone si sono praticamente fidanzati con delle ragazze della loro età tuttavia con una procedura che loro non vedono di buon occhio, attraverso un sito di incontri online.

La cosa che inquieta maggiormente sia Peppino che lo stesso Ambrogio con le rispettive signore è che i due figli non hanno ancora avuto modo di avere un contatto diretto con le proprie fidanzate con le quali hanno soltanto intrattenuto un flirt a distanza. Questo significa che i quattro non hanno ancora avuto l’opportunità di vedersi dal vivo e di apprezzare la loro bellezza o magari prendere nota di alcune problematiche che potrebbero rendere difficile il loro rapporto. I due genitori decisi a porre fine a questo genere di rapporto o quantomeno a dare una svolta importante in tal senso, decidono di organizzare una festa di ritrovo per tutti gli utenti on-line e quindi impongono a due figli di prendervi parte in maniera tale che anche le loro fidanzate possano fare lo stesso.

La festa si dimostrerà un vero e proprio boomerang non solo per il rapporto d’amore tra i due giovani e le rispettive ragazze, ma anche per gli stessi genitori che si troveranno ad avere a che fare con personaggi del mondo dello on-line che arrivano dai più disparati mondi. Insomma, poco alla volta quella festa metterà dei punti interrogativi importanti anche sui matrimoni dei genitori, i quali ad un certo punto si renderanno conto che la loro storia d’amore non sia più realistica di quella portata avanti dai figli attraverso il mondo del web.

Video, il trailer del film "Umn Natale al Sud"

