Un Natale da Corgi, Canale 5/ Il simpatico cagnolino protagonista del film oggi, 25 dicembre

Un Natale da Corgi in onda il pomeriggio di Natale

A partire dalle ore 16.50 del 25 dicembre, Canale 5 dedicherà il suo day time al film Un Natale da Corgi, realizzato in Canada nel 2019. Di genere commedia, sentimentale e family, il titolo televisivo si avvale della regia di Andrew Cymek, noto per aver diretto The Door e The Man in The Shadows. La pellicola è stata distribuita dalla Nicely Entertainment e prodotta dalle aziende Gaumont Television, Northern Soul Film Company e Good Soldier Films.

Cymek si è occupato anche della sceneggiatura (insieme a Brigitte Kingsley e Patrick McBrearty) e del montaggio, con fotografia di Joshua Fraiman e musiche di Jim Gelcer e Donald Quan. La protagonista della pellicola è Kelly Kruger, vista in Italia in diversi episodi della storica e infinita soap opera Beautiful. Con lei ha lavorato il collega Kevin McGarry, conosciuto per Due cuori e un cane, Amore nel castello di ghiaccio e Tutto per una canzone. Gli altri attori principali sono Davide Fair, Ariella Cannon, Alys Crocker, Jennifer Dale, Peter Nelson, Cory Lee e Jennifer Vallance.

Un Natale da Corgi: la trama del film

La trama vede come personaggio principale Lauren Bradley, mamma single che lavora senza alcuna sosta. La sua magia del Natale è stata in minata in passato dalla morte di suo marito, proprio nel giorno della santa festività. Di conseguenza, ha scelto di focalizzarsi sul lavoro e sul suo adorato figlio Jacob, con lo scopo di dare un futuro ottimale a entrambi. Come sempre, la donna sta per vivere le sue vacanze natalizie al lavoro per essere promossa.

Lei invia suo figlio a casa dei nonni, ma si rende conto che loro sono andati via verso la Florida perché pensavano di non ricevere tale invito. Nel frattempo, Lauren si imbatte nell’aitante vicino di casa single Ben, che ha scelto di regalare a sua figlia un cucciolo di Corgi. L’uomo chiede aiuto proprio a Lauren per accogliere il cane e tra i due nasce un certo affetto. Nel giro di poco tempo, tra Ben e Lauren scoppia l’inevitabile scintilla e lui aiuta lei a ritrovare lo spirito natalizio perduto.

