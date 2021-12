Un Natale da Corgi/ Su Canale 5 ci prepariamo alle Sante feste

Un Natale da Corgi va in onda su Canale 5 oggi, 23 dicembre 2021, dalle 14.45. Il film del 2019 è diretto da Andrew Cymel. Il regista ha realizzato molte pellicole per il circuito televisivo, nelle sale cinematografiche è uscito con due pellicole La riscoperta dell’amore e Vicini sospetti dove oltre alla regia ha curato anche il montaggio.

Nel cast troviamo Kelly Kruger, attrice canadese, classe 1981, in 16 anni di carriera ha interpretato 2 film: A casa con l’assassino e Mysterious Skin. Il protagonista maschile è Kevin Mcgarry, dell’attore si conosce ben poco.

Un Natale da Corgi, la trama del film: uno splendido cucciolo

In Un Natale da Corgi siamo nel periodo natalizio dove tutti dovremmo essere buoni e Lauren decide di rispettare la tradizione che a Natale il cuore anche della persona più cinica si dovrebbe ammorbidire. La donna è single e il suo unico pensiero nella testa è il lavoro, è la classica stacanovista che però ha scelto di staccare la spina e godersi le festività nella tranquillità totale. Ben è un papà single e si prende cura della figlia con tanta devozione.

Per Natale invece della consueta bambola, opta per un bel cucciolo di Corgi, ma volendole organizzare una sorpresa non sa dove sistemare il cane, allora chiede aiuto a Lauren, nota per il suo impegno fuori dal comune, è la persona giusta per prendersi cura del quattro zampe. All’inizio non è per niente facile e il relax tanto sognato sfuma nel momento in cui il cagnolino mette piede, o meglio zampa, all’interno della sua casa.

Quello che Lauren non si aspetta è che grazie al Corgi la sua vita sta prendendo un percorso diverso e il colpo di fulmine è in agguato, sarà Ben la sua metà?

