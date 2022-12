Un Natale da Corgi/ Su canale 5 il film con Kelly Kruger

Un Natale da Corgi, film di Canale 5 diretto da

Un Natale da Corgi va in onda oggi, venerdì 9 dicembre, su Canale 5, nella fascia pomeridiana, alle ore 14:45. La commedia per famiglie, girata tra Canada e Stati Uniti con la regia di Andrew Cymek, è uscita al cinema nel 2019. Nel cast di Un Natale da Corgi troviamo Kelly Kruger, Kevin McGarry e Ariella Cannon, insieme per la prima volta sul set di questo film natalizio.

The Keeper La leggenda di un portiere/ Streaming del film su Rai 1

Andrew Cymek è un attore, regista e produttore canadese nato nel 1978: dopo aver girato il film a tema natalizio Un Natale da Corgi, nel 2021 torna a cimentarsi con il tema delle feste, girando Christmas by Chance. Nel cast di Un Natale da Corgi, notiamo soprattutto Kelly Kruger, che nella vita reale è sposata con l’attore Darin Brooks, famoso in Italia per il ruolo di Wyatt Spencer in Beautiful.

Kickboxer: retaliation, Italia 1/ Dove vedere in film diretto da Dimitri Logotheits

La Kruger debutta nel 2002 nella pellicola horror Vampire Clan, dove interpreta il ruolo di Heather, mentre in seguito la vediamo nel ruolo di Julia King in Blue Mountain State del 2015, sul cui set cinematografico incontra il marito. In TV appare in serie di successo come Criminal Minds e Bones, interpretando anche il ruolo di Eva accanto al marito, nella soap-opera Beautiful.

Un Natale da Corgi, la trama del film

Sarà molto interessante leggere la trama di Un Natale da Corgi per renderci conto se il film è nelle nostre corde. Kelly Kruger è Lauren Bradley, una madre single tutta dedita al lavoro che però, in occasione delle vacanze di Natale, desidera solo prendersi una pausa dagli impegni.

The Terminal/ Su Rete 4 il film di Steven Spielberg con Tom Hanks

Ma le cose non vanno secondo i piani, perché presto incontrerà Ben, un padre single che le chiede di dargli una mano. Tra le chiamate di lavoro e le feste natalizie che stanno per arrivare, Lauren accetta di prendersi cura del Corgi che Ben vuole regalare a sua figlia Charlie, per farle una sorpresa di Natale, ma cosa succederà tra i due genitori single che, quasi senza accorgersene, si ritrovano catapultati nella magica atmosfera natalizia?











© RIPRODUZIONE RISERVATA