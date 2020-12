Un Natale mai raccontato/ Su Rai 2 il film con Candance Cameron Bure

Un Natale mai raccontato andràin onda lunedì 28 dicembre su Rai 2 alle ore 14.00. Il film del 2016 è diretto da Mel Damski, regista e produttore televisivo statunitense. Ha lavorato in serie TV come La famiglia Brock, Da un giorno all’altro, Ultime dal cielo, Ally McBeal, Dawson’s Creek, Psych e molte altre. Al cinema invece si è distinto in film come Barbagialla, il terrore dei sette mari e mezzo (Yellowbeard, 1983), Innamorati pazzi (Happy Together, 1989) e Legendary (2010). La sceneggiatura è curata da Maria Nation, la fotografia da Pieter Stathis e le musiche da Christopher Nickel.

Un Natale mai raccontato, la trama del film

Un Natale mai raccontato è ambientato negli anni Quaranta e ha per protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale, Hanna (Candace Cameron Bure). Il marito è partito per la guerra e lei si ritrova sola. Dà il suo contributo alla comunità lavorando come infermiera nell’ospedale locale.

Qui si prende cura dell’orfano Toby (Eamon Hanson), convinto che la notte di Natale sia la notte dei miracoli grazie a una cometa dotata con straordinari poteri. Durante la notte della vigilia, Hanna trova una cagnolino davanti alla sua porta e decide di riportarlo al proprietario.

Di ritorno verso casa, viene però travolta da una bufera di neve che la costringe a lasciare l’auto e a rifugiarsi in un capanno. In quel preciso istante passa la cometa e Hanna viene catapultata nel 2016. In questo incredibile viaggio nel futuro conoscerà un persona che le svelerà il significato della famiglia e del Natale.

