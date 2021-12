Un Natale mai raccontato/ Su Rai 2 il film con Candance Cameron

Un Natale mai raccontato, film di Rai 2 diretto da Mel Damski

Un Natale mai raccontato sarà trasmesso da Rai 2 oggi, 24 dicembre, a partire dalle 18.50. Il film è stato distribuito da Hallmark Movies & Mysteries, The Hallmark Channel e prodotto da quest’ultima, Crown Media Productions e Side Street Post. La regia è di Mel Damski, in 30 anni di carriera ha diretto 10 film e 7 serie televisive. Tra i suoi film più recenti ricordiamo: Amore a bordo, Darrow & Darrow: il corpo del reato, Darrow & Darrow: Una spada insanguinata, Torno a casa per Natale.

L’attrice principale è Candace Cameron, in 24 anni di carriera ha recitato 11 film e 2 serie tv, per diversi anni ha interpretato la bibliotecaria impegnata ogni volta a risolvere un caso enigmatico nei sequel I misteri di Aurora Teagarden. Il protagonista maschile è Oliver Juston, in 20 anni di carriera ha interpretato 7 film e 4 serie televisive. I suoi più recenti lavori sono: Qualcuno salvi il Natale, Una notte in giallo, Un Natale rosso sangue.

Un Natale mai raccontato, la trama del film: un’infermiera durante la Seconda Guerra Mondiale…

Un Natale mai raccontato è una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Hanna interpretata da Candace Cameron Bure, è un’infermiera impegnata ogni giorno nell’ospedale locale ad assistere le persone malate e bisognose. Siamo negli anni quaranta, Hanna vive da sola, suo marito è partito per la guerra e lei si mantiene facendo l’infermiera.

La guerra porta morte e distruzione e molti bambini rimangono senza famiglia. Hanna conosce un ragazzino senza genitori e decide di prenderlo con sé. Toby ha l’abitudine di fantasticare, è convinto che il Natale faccia miracoli per merito di una stella cometa dotata di poteri straordinari. La notte della vigilia di Natale l’infermiera trova davanti alla porta della sua casa un cagnolino e decide di riportarlo dal suo proprietario.

Mentre torna a casa viene travolta da una violenta bufera di neve, impossibilitata a proseguire la donna abbandonata l’automobile per strada e si guarda attorno alla ricerca di un rifugio. Scorge un capanno e si chiude dentro in attesa che finisca di nevicare. Proprio in quell’istante sopra di lei passa la cometa e Hanna viene magicamente catapultata nel 2016. Qui conoscerà una persona che le cambierà completamente la vita, facendole capire il vero significato del Natale e della famiglia.



