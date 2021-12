Un Natale molto bizzarro/ Su Rai 2 un film per entrare nel clima delle feste

Un Natale molto bizzarro, film di Rai 2 diretto da Colin Theys

Un Natale molto bizzarro va in onda su Rai 2 oggi, 19 dicembre 2021, a partire dalle ore 14,35. Si tratta di una pellicola diretta dal regista Colin Theys. Questi è un classico cineasta da piccolo schermo, noto anche in Italia con diverse produzioni sia in serie televisive che in lungometraggi per la tv; lo ricordiamo in ‘Natale a Pemberley Manor’, ‘Una renna sotto l’albero’, quindi regista natalizio a tutti gli effetti che però ha lasciato impronte importanti anche in altri generi.

Tra questi anche ‘Nella profonda oscurità’, un horror, all’opposto rispetto al mood tutto sentimenti e sospiri del Natale, o in ‘Banshee!!!’, ancora un horror, filone che segnò i suoi esordi.

Un Natale molto bizzarro, la trama del film: Kate non ama il natale, ma…

Leggiamo ora la trama di Un Natale molto bizzarro. Kate Holiday non ama il Natale e proprio quest’anno, dopo essere stata lasciata dal suo ragazzo, del quale era follemente innamorata, non vuole saperne di alberi decorati, festoni, luci, carole natalizie e tutto ciò che le ricorda questa festività che trascorrerà da sola. In effetti non è del tutto sola: Kate è una pasticceria bravissima e si butta a capofitto sul suo lavoro, che l’atmosfera natalizia, per, non la turbi nel suo rimanere concentrata ed estranea a doni, scambi di regali, inviti in famiglia.

Cinica, ma più che altro disillusa, Kate dovrà consegnare proprio alla vigilia di Natale un ordine di quindicimila biscotti che per lei rappresentano un lavoro ingente che le darà però, se effettuerà in tempo la consegna, un’ottima remunerazione e la metterà sotto i riflettori del suo lavoro.

Il lavoro non è affatto semplice però, Kate è sola e, buttandola lì, dentro un negozio nel quale si vendono giocattoli esprime il desiderio che una marionetta di legno possa aiutarla nel suo compito al limite dell’impossibile. La mattina dopo entra in laboratorio e la marionetta ha reso vita, pronta ad aiutarla nel soddisfare la sua voglia di riuscire nel compito lavorativo, ma con il doppio scopo di portarla di nuovo a credere nella magia del Natale.

