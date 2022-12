Un Natale senza tempo/ Su Rai 2 il film con Erin Cahill

Un Natale senza tempo, film di Rai 2 diretto9 da Ron Oliver

Un Natale senza tempo va in onda oggi, 24 dicembre, a partire dalle ore 19.00 su Rai 2. Si tratta di un film romantico prodotto nel 2020 tra Canada e USA e diretto da Ron Oliver. A comporre il cast sono da menzionare i contributi di Erin Cahill, Karen Kruper, Dean Redman e Ryan Paevey.

Il Grinch/ Su Italia 1 il film con Jim Carrey

Noto anche con il titolo originale A timeless Christmas è una produzione televisiva a tema natalizio che ha riscosso un discreto successo oltre i confini statunitensi. La distribuzione in italia è avvenuta nel 2021, anno dell’effettiva consacrazione internazionale. Le riprese sono avvenute interamente in Canada, con alcune sezioni realizzate presso gli studi statunitensi.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato/ Su Italia 1 il film con Gene Wilder

Un Natale senza tempo, la trama del film

Il film Un Natale senza tempo racconta le sorti di una giovane sognatrice di nome Megan. Il suo spirito e la sua voglia di vivere la guidano in tutto ciò che fa, anche nel suo lavoro. Appassionata di cultura e di storie, da anni si cimenta nell’attività di guida turistica presso una struttura per fini culturali. E’ apprezzata da tutti per come riesca ogni volta a raccontare la cultura e il passato di quel luogo sempre con la stessa emozione e animosità, come se fosse la prima volta.

La villa non era altro che l’antica tenuta sfarzosa di un certo Charles Whitley; si trattava di un uomo riuscito nell’impresa di risollevare le proprie sorti sia economiche che sociali. Nato e vissuto in povertà per buona parte della sua esistenza, era arrivato ad accumulare un grande patrimonio per poi svanire senza una ragione. La passione verso quel luogo stravolgeranno però la vita di Megan, proprio per via di Charles.

Balto/ Su Italia 1 il film con la voce di Phil Collins e Kevin Bacon

L’uomo infatti per ragioni poco chiare riesce ad apparire agli occhi della donna, sfruttando un curioso orologio che funge da macchina del tempo. Nel bel mezzo di una delle tante visite guidate, l’uomo si vede quindi assalito da tanti estranei senza comprendere cosa stesse accadendo intorno a lui. Sarà proprio Megan a cercare di indagare sulla questione, collaborando con lui al fine di trovare il modo per riportare Charles alla sua epoca. Prima di riuscire nell’intento, la protagonista cercherà di insegnargli le basi della società odierna. Ciò che non aveva messo in conto era però il sentimento crescente nei suoi confronti che presto inizierà a provare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA