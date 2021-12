UN NATALE SENZA TEMPO/ Su Rai 2 il film romantico e divertente per la famiglia

Un Natale senza tempo è una pellicola romantica originale e decisamente divertente. Alcuni l’hanno apprezzata e in poco tempo questo è diventato uno dei film più amati dalle coppie. Ad ogni modo, la critica ha stroncato in alcuni punti questo film, ritenendolo frivolo e senza una buona regia. Si tratta di una pellicola che si può guardare per rilassarsi e spegnere il cervello, assicurandosi divertimento e serenità. Si tratta della classica pellicola di Natale con tanto miele e buoni sentimenti, qualche piccolo imprevisto e il lieto fine. In questo periodo dell’anno sicuramente si tratta di un film che regala speranza ed emozioni a un pubblico che non ha voglia di vivere avventure adrenaliniche ma di immergersi, anche grazie al cinema e alla tv, nel clima di queste splendide feste. Di certo il film in questione riesce nel suo intento anche se dal punto di vista critico sono fin troppi i punti deboli di un’opera che stenta a decollare ed è zoppicante in troppe delle sue parti sia dal punto di vista della scrittura che dell’interpretazione

Un Natale senza tempo, film di Rai 2 diretto da Ron Oliver

Un Natale senza tempo va in onda oggi, 23 dicembre, alle ore 21:20 in prima serata su Rai 2. Questa pellicola ha debuttato nell’anno 2020, si tratta di una nuova produzione quindi, e appartiene ai generi romantico e natalizio. Il film è stato diretto da Ron Oliver, un noto regista nell’ambiente che ha diretto anche altre opere.

All’interno del cast del film invece, sono presenti diversi attori molto famosi come Erin Cahill, Ryan Paevey, Zahf Paroo, Brandi Alexander, Nelson Wong e John Smith. Questo film ha debuttato al cinema, anche se poi è stato subito venduto per essere trasmesso in televisione, sulle reti RAI e su altre emittenti internazionali.

Un Natale senza tempo, trama del film: Megan e il passato

Leggiamo ora la trama di Un Natale senza tempo. Megan è una ragazza innamorata del passato. Ogni volta che vede qualcosa inerente al passato, pensa che sia migliore rispetto ai tempi moderni. Crede di essere nata nell’epoca sbagliata e farebbe di tutto pur di tornare nel passato, anzi, all’inizio del 1900. Inoltre, il suo lavoro è quello di immergersi nel passato, visto che lavora come guida turistica in una villa storica.

Il suo ruolo quindi, è quello di raccontare agli altri i fatti avvenuti in questo luogo senza tempo. Inoltre, la ragazza sembra essere innamorato di quello che era il proprietario della villa, un certo Charles Whitley. Con l’avvicinarsi del giorno di Natale, il destino farà uno strano scherzo a Megan. Difatti, la giovane improvvisamente si ritroverà dinanzi a lui una figura proveniente dal 1900 e potrà conoscere faccia a faccia il suo amore platonico, Charles.

L’imprenditore sarà spaesato in un primo momento e non capirà come ha fatto a viaggiare avanti nel tempo. A quel punto, Megan lo aiuterà e mentre si impegnerà a farlo arrivare nella sua epoca, capirà che bisogna vivere nel presente, non pensando alle cose che sono successe anni fa.

