Un Natale stellato/ Su Canale 5 il film con Jonna Walsh e Nick Ballard (20 dicembre)

Un Natale stellato va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, domenica 20 dicembre, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di un film che è stato realizzato nel 2017 negli Stati Uniti d’America con le case cinematografiche che hanno voluto procedere direttamente con la distribuzione in televisione con il titolo originale The Spruces and the Pines. La pellicola è stata diretta dal regista John Stimpson il quale ha avuto un ruolo attivo anche per quanto riguarda la scrittura e la stesura sia del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast spiccano diversi attori piuttosto famosi ed apprezzati anche dal pubblico televisivo italiano tra cui Jonna Walsh, Nick Ballard, Ken Cheeseman, Sarah Fischer, Tom Kemp, Steven Breton e Ferns Francios.

Un Natale stellato, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama di Un Natale stellato. In una piccola cittadina americana vivono 2 famiglie che da sempre sono contrapposte in virtù della attività lavorativa che svolgono. Infatti, entrambe le famiglie dispongono di un bel vivaio dove mettono a disposizione dei clienti l’opportunità di acquistare fiori e piante di ogni genere e soprattutto alberi da utilizzare per realizzare in casa il caratteristico albero di Natale. Nel corso degli anni le due famiglie sono state sempre contrapposte da queste esigenze lavorative e non hanno perso occasione per darsi battaglia e per screditarsi vicendevolmente. Tra i due capi famiglia e tra tutti i componenti c’è sempre stato un grande astio seppure non ci sia mai stato un motivo concreto per un litigio. Durante il periodo natalizio in maniera del tutto casuale due giovani rampolli delle famiglie i cui nomi sono Rick e Julie finiscono per iniziare a frequentarsi. I due si sono conosciuti in circostanze casuali e tra l’altro nessuno dei due sa chi sia l’altro.

Il loro frequentarsi ha fatto nascere un forte sentimento d’amore e quando si sono resi conti di far parte delle due famiglie non hanno più potuto fare a meno di continuare il loro rapporto. Sono perdutamente innamorati l’uno dell’altra, ma al tempo stesso sono coscienti di come attualmente non possano vivere in maniera limpida e alla luce del sole il loro amore ben sapendo delle conseguenze che questo avrebbe all’interno delle rispettive famiglie. I due si ritrovano nella medesima situazione della shakespeariana storia romantica di Giulietta e Romeo per cui devono cercare un modo per mettere davanti al fatto compiuto le due famiglie ed evitare che ci siano dei contrasti. In effetti, si rendono conto che nel corso degli anni il motivo dei contrasti tra le due famiglie siano soltanto legate alla stessa attività per cui si potrà senza dubbio trovare un punto di incontro e magari riunire le attività sotto un’unica insegna. Ci saranno tante difficoltà che i due innamorati dovranno affrontare ma in questo saranno anche aiutati dallo spirito natalizio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA