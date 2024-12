Ha ancora senso la musica classica, che per essere apprezzata appieno richiede un ascolto attento, come in una rilettura continua, per coglierne l’autentica bellezza e profondità? Potremmo chiederci lo stesso riguardo i grandi classici della letteratura in un periodo in cui si preferiscono esperienze più “immediate”, da consumare senza concentrazione e attenzione.

Eppure, sempre più ragazzi stanno riscoprendo il valore delle grandi opere, soprattutto se accompagnati da attività educative e adulti consapevoli che partecipano con loro all’ascolto (o alla lettura) e all’approfondimento, sostenendo la consapevolezza che nessuno si deve privare di un’intera dimensione di soddisfazione e ricchezza che è accessibile a tutti, non solo agli “esperti”.

Anche perché la musica sviluppa non solo il gusto per il bello, ma allena anche altre capacità. Ricerche scientifiche dimostrano che la musica classica, con la sua complessità strutturale e armonica, attiva diverse regioni del cervello. La sua ricchezza melodica stimola le connessioni sinaptiche, promuovendo lo sviluppo cognitivo e l’agilità mentale.

È anche per questo che la Fondazione Fare Welfare e Galdus propongono lunedì 9 dicembre (ore 20:45) presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano (Via Conservatorio 12) il concerto “Un nuovo e meraviglioso mondo”, che vedrà impegnata l’Orchestra Filarmonica Italiana, una delle più importanti del nostro Paese, diretta da Diego Montrone.

Il 50% degli incassi della serata contribuirà a sostenere l’avvio e la gestione di una scuola primaria in Bangladesh e i principali programmi implementati dalla Fondazione che riguardano l’educazione primaria e secondaria, la formazione professionale per adolescenti, la sensibilizzazione sui diritti umani e contro fenomeni diffusi come il matrimonio precoce per le ragazze, l’assistenza sanitaria, la promozione dell’igiene, l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici e la distribuzione di materiali di primo aiuto in caso di calamità naturali.

La Fondazione Fare Welfare, infatti, accompagna progetti di sviluppo e di cooperazione in diverse parti del mondo e dal 2015 sostiene l’organizzazione no profit DALIT (nata nel 1998 da un gruppo di giovani “Dalit”, intoccabili) attraverso il progetto “Migliorare la qualità della vita tra i Dalit e le comunità emarginate nel Sud Ovest del Bangladesh”.

Il concerto “Un nuovo e meraviglioso mondo”, realizzato con il contributo di Umana, G-Enera, Fondazione Della Frera e Allegro Italia, sarà una serata dedicata alla musica, classica e sinfonica, pensata per giovani, famiglie, aziende e tutti gli appassionati. Nel programma sono previste la Sinfonia n. 9 “Dal nuovo mondo” di A. Dvorak e Pomp and circumstance March n.1 e altro di E. Elgar.

Per maggiori informazioni o adesione alle promozioni (oltre i 10 biglietti), si può scrivere all’indirizzo email [email protected] o chiamare il numero 3355708629. Per tutti gli altri interessati è possibile procedere con l’acquisto ordinario direttamente su Vivaticket oppure direttamente presso la biglietteria del concerto la sera stessa dell’evento.

