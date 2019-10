Un passo dal cielo 5/ Anticipazioni 10 ottobre: Francesco ritrova suo figlio, Emma…

Giovedì 10 ottobre, Raiuno trasmette la quinta puntata di Un passo dal cielo 5, la fiction con Daniele Liotti, Enrico lanniello, Rocio Muñoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume, Serena Autieri, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci, Matteo Oscar Giuggioli, Sinja Dieks e Matteo Martari che continua ad appassionare il pubblico vincendo, ogni settimana, la gara degli ascolti. La trama, sempre più avvincente, promette numerosi colpi di scena anche in questo nuovo appuntamento. La ritrovata serenità sentimentale grazie all’amore che prova per Emma rende più tranquillo Francesco la cui vita, però, viene nuovamente sconvolta da alcuni indizi che lo inducono a credere che suo figlio sia proprio a San Candido. Anche Emma, però, si ritrova a vivere un momento difficile, nonostante la gioia della gravidanza mentre per Vincenzo è finalmente arrivato il momento di avere un duro confronto con Eva, tornata a San Candido per vedere la loro piccola Carmela.

UN PASSO DAL CIELO 5 ANTICIPAZIONI: LEONARDO MOSER E’ IL FIGLIO DI FRANCESCO?

Tra Emma e Francesco la storia d’amore continua e i due sono sempre più uniti e innamorati. La Giorgi continua a sostenere il compagno nella ricerca di suo figlio. Convinto che Livia, sua moglie, abbia dato alla luce un bambino durante il periodo trascorso a Deva, Francesco, con l’aiuto di Emma, continua a cercarlo. Le prime ricerche, tuttavia, non hanno portato nulla a galla, ma tutto cambia quando a San Candido viene ritrovato il corpo di una donna che apparteneva alla comunità Deva e che era tornata a San Candido per cercare suo figlio, esattamente come Francesco. Neri si convince che suo figlio sia davvero tra le montagne e una serie di indizi lo inducono a credere che il figlio che sta cercando sia Leonardo, il figlio più piccolo dei Moser. Emma, nel frattempo, si sottopone alla prima ecografia scoprendo di essere incinta di sette settimane. La sua, però, è una gioia a metà: deve, infatti, scegliere se portare avanti la gravidanza rimandando l’operazione con tutti i rischi che ciò comporta oppure interrompere la gravidanza e operarsi subito. Emma che non ha ancora detto nulla della gravidanza a Francesco, cosa farà?

UN PASSO DAL CIELO 5 ANTICIPAZIONI: DRAMMATICO CONFRONTO TRA EVA E VINCENDO

Tra Vincenzo e Valeria, il feeling cresce. Il vice questore e la zia di Isabella trascorrono sempre più tempo insieme e, grazie alla presenza di Valeria, Vincenzo ha ritrovato un po’ di leggerezza nonostante si sia ritrovato a crescere da solo suo figlia. Tuttavia, Vincenzo non ha ancora chiuso definitivamente con Eva il cui ritorno a San Candido sconvolge il vice questore. I due hanno così un drammatico confronto che avrà delle conseguenze importanti sul futuro della loro famiglia. Nel frattempo, Isabella si mette nei guai e Vincenzo non può fare altro che procedere nei suoi confronti scatenando la reazione di Valeria. Infine, proprio sul passato di Isabella e di sua madre Adriana, emergono degli oscuri segreti.



