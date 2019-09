Un passo dal cielo 5/ Anticipazioni 26 settembre: Kroess liberto, Emma e Francesco…

Giovedì 26 settembre, in prima serata su Raiuno, va in onda la terza puntata di Un passo dal cielo 5. La fiction con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Munoz Morales ed Enrico Ianniello continua ad appasionare il pubblico grazie alla trama che sta diventado sempre più avvincente e ai luoghi meravigliosi del Trentino in cui è ambientata. Dopo aver dichiarato il proprio amore ad Emma riuscendo così a convincerla a restare a San Candido, Francesco continuerà a cercare il bambino che potrebbe essere suo figlio. Ad aiutarlo nelle ricerche sarà proprio Emma nonostante la presenza di Albert Kroess che rischierà di mettere subito in crisi la storia d’amore tra il capo della guardia forestale e la giovane etologa. Vincenzo, invece, rimasto solo con la piccola Carmela, sarà sempre più vicino a Valeria che farà i conti con il proprio passato dopo il tentato omicidio di Adriana.

UN PASSO DAL CIELO 5: EMMA E FRANCESCO SEMPRE PIU’ UNITI

Nella terza puntata di Un passo dal cielo 5 dal titolo “Ferite profonde”, Francesco e Vincenzo indagano sul tentato omicidio di Adriana. Dopo aver lasciato Deva, Adriana è diventata molto amica di Francesco al punto da aiutarlo nelle ricerche di suo figlio. La vita a San Candido per Adriana e la figlia Isabella diventa sempre più difficile. Mentre Adriana lotta tra la vita e la morte, Valeria prende in mano la situazione avvicinandosi a sua nipote. Francesco, invece, pur essendo preoccupato per Adriana e tutta la situazione, appare sereno e felice grazie alla presenza di Emma nella sua vita. I due, dopo essere stati lontani per un anno ed essersi ritrovati, sono sempre più uniti ed è proprio Emma ad aiutare Neri nelle ricerche di quel bambino che la sua defunta moglie, Livia, potrebbe aver partorito mentre viveva a Deva.

ALBERT KROESS TORNA LIBERO

Pur essendo innamorata perdutamente di Francesco, Emma decide di continuare a frequentare Albert Kroess che potrebbe aiutarla a trovare un dottore in grado di operare il suo aneurisma che è peggiorato. Convinta che le persone possano cambiare, Emma decide così di chiedere un permesso di lavoro per Kroess. Una decisione che causa una frattura nel rapporto con Francesco a cui, però, Emma spiega che è l’unica strada da seguire per controllare le mosse del maestro e scoprire qualcosa di più di suo figlio che sembra sia svanito nel nulla. Emma e Francesco, così, decidono di unire le forze mentre Vincenzo, ormai deluso da Eva che è tornata in Spagna, è sempre più vicino a Valeria…



