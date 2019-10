Un passo dal cielo 5/ Anticipazioni 3 ottobre: Emma sta male, Francesco…

Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti, Enrico lanniello, Rocio Munoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli,Giulia Fiume, Serena Autieri, torna in onda oggi, giovedì 3 ottobre, in prima serata su Raiuno. Nell’episodio dal titolo “Il gigante e la bambina” continuano le indagini per scoprire l’identità dell’assasino di Adriana. Francesco, nel frattempo, è finalmente sereno accanto ad Emma anche se la vita di entrambi sarà presto sconvolta da una notizia tragica per la Giorgi. Come se non bastasse, la presenza di Albert Kroess intorno ad Emma non fa stare tranquillo Francesco. Tra Vincenzo e Valeria, invece, il rapporto è sempre più intimo. Con Eva ancora lontana, Vincenzo è sempre più vicino a Valeria che si sta dimostrando un’ottima baby sitter e che riesce a rendere più tranquilla la vita del commissario. Per Isabella, invece, le brutte sorprese non sono ancora finite.

UN PASSO DAL CIELO 5 ANTICIPAZIONI: FRANCESCO SI ALLEA CON KROESS PER IL BENE DI EMMA?

Emma e Francesco sono sempre più complici e innamorati. Dopo la scorsa stagione nel corso della quale hanno avuto modo di conoscersi bene, nelle puntate di Un passo dal cielo 5, Emma e il capo della guardia forestale vivono una storia d’amore che fa stare bene entrambi, ma che non è priva di ostacoli. Il primo è sicuramente la malattia di Emma. Nell’episodio in onda questa sera, infatti, la Giorgi starà nuovamente male e la cosa sconvolgerà Francesco, convinto che tutte le persone che ama prima o poi muoiano. Deciso a proteggere Emma e, soprattutto, a non perderla avendo trovato grazie al suo amore la serenità che gli mancava, Francesco pensa di chiedere aiuto a Kroess pur di salvarle la vita. Il maestro, infatti, conosce un dottore che potrebbe operare l’aneurisma di Emma. Per amore della Giorgi, Francesco Neri scenderà a compromessi con Kroess?

VINCENZO E VALERIA SEMPRE PIU’ VICINI, MA…

Dopo essere stati a letto con Valeria, Vincenzo non nasconde il proprio imbarazzo. La sorella di Adriana, però, lo esorta a stare tranquillo e a vivere quello che è accaduto tra loro come un momento di svago dopo la partenza di Eva e la morte di Adriana. Nel frattempo, la vita di Valeria è nuovamente sconvolta dall’aggressione di un maestro di sci a causa della quale si trova in una posizione scomoda mentre Vincenzo è costretto a decidere se procedere contro di lei e a fare anche

chiarezza sui suoi sentimenti. Infine, le indagini sulla morte di Adriana avranno degli sviluppi inaspettati e sconvolgeranno, ancora una volta, Isabella...



