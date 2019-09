Un Passo dal cielo 5/ Anticipazioni, cast e trama dei nuovi episodi (12 settembre)

La nuova edizione televisiva prende ufficialmente il via e Rai1 non poteva non sfoderare uno dei suoi gioielli, Un Passo dal Cielo 5. Siamo già alla quinta stagione della fiction che si dividerà ancora tra crime e paternità, tra giallo e sentimenti, proprio come piace al pubblico che da sempre la segue senza nemmeno accusa il colpo del cambio di guardia al timone. Le nuove puntate ripartiranno proprio da Francesco e della possibilità che adesso apra il suo cuore all’amore. Tutto sembra perfetto per lui mentre il ritorno di Emma apre nuove parentesi che potrebbero riempirsi di segreti, nuovi personaggi e ricordi. Proprio un evento inaspettato cambierà la sua vita mentre un nuovo segreto andrà a sbattere contro l’innamorato e sorridente Francesco, come cambieranno le cose per loro? Anche per Eva e Vincenzo ci sono una serie di novità in arrivo visto che i due sono in attesa della loro prima figlia e questo è già un terremoto con cui fare i conti, nel bene e nel male.

UN PASSO DAL CIELO 5, CAST E NEW ENTRY

L’appuntamento con Un Passo dal Cielo 5 è fissato per questa sera su Rai1, a partire dalle 21.30 circa, con i nuovi episodi e, soprattutto, il cast storico della fiction che sarà arricchito da new entry e guest star. Al fianco di Daniele Liotti e del suo Francesco Neri troveremo Emma Giorgi (Pilar Fogliati), Eva Fernandez (Rocio Munoz Morales), Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli). A loro si uniranno Giulia Fiume, che nella fiction vestirà i panni di Adriana Ferrante, ma anche Serena Autieri, che sarà Ingrid Moser, e Beatrice Arnera che avrà il volto di Valeria Ferrante. In Particolare, Valeria è la nuova forestale, arrivata per rafforzare la squadra di Francesco, mentre Adriana è la sua sorella maggiore, idealista e impetuosa maestra elementare a favore dei tanti migranti che attraversano questa “terra di confine”Adriana e la figlia Isabella (che avrà il volto di Jenny De Nucci) erano parte della comunità di Deva prima che Francesco arrestasse il Maestro diventando, a sua volta, loro punto di riferimento.

UN PASSO DAL CIELO 5, LA TRAMA DELLA NUOVA STAGIONE E DEI PRIMI EPISODI

Un Passo dal cielo 5 regalerà una nuova vita a Francesco, almeno agli inizi, ovvero fino a quando non penserà che dietro gli ultimi “colpi” che il destino gli ha riservato ci sia proprio da Albert Kroess, attualmente in prigione. La sua è semplice paranoia o qualcosa di più? Sarà questa la prima domanda a cui la fiction dovrà rispondere adesso che ripartirà con nuovi episodi. In particolare, la trama divulgata da Rai1 recita: “Proprio quando Francesco sembra aver ritrovato un equilibrio dopo la morte della moglie Livia, un’improvvisa minaccia si abbatte su Emma. Francesco è convinto che dietro a tutto ci sia Albert Kroess, che dalla prigione continua ad avere influenza sui suoi ex adepti di Deva. Nel frattempo, Eva e Vincenzo stanno per avere il loro primo figlio e sono vittime delle paure che colpiscono tutti i nuovi genitori“. I fan avranno modo di scoprire tutto quello che è successo e succederà visto che la fiction andrà in onda al giovedì per ben 10 serate.



