UN PASSO DAL CIELO 5, RAI 1/ Anticipazioni 17 ottobre: Emma e Francesco lontani…

Giovedì 17 ottobre, in prima serata, Raiuno lascia spazio alla sesta ed imperdibile puntata di Un passo dal cielo 5, la fiction con tra gli altri Daniele Liotti, Enrico lanniello, Rocio Muñoz Morales, Pilar Fogliati, che continua a macinare successo nonostante la folta concorrenza. Anche la settimana scorsa ha portato a casa ascolti importanti e confermandosi il programma più visto della serata. La trama è ormai entrata nel vivo: oltre ai complicati casi che Vincenzo e Francesco si ritrovano a dover risolvere in ogni puntata e che sono tutti collegati tra loro avendo un comune denominatore ovvero Deva, la setta di Kroess, tutti i protagonisti sono alle prese con vicende personali. Se, infatti, Vincenzo sta facendo i conti con la partenza di Eva crescendo da solo la piccola Carmela e avvicinandosi sempre di più a Valeria, il passato continua a tormentare Francesco. La ritrovata serenità grazie all’amore di Emma, infatti, è stata portata via dalla possibilità di trovare il figlio che Livia aveva partorito durante la sua permanenza a Deva. Emma, nel frattempo, incinta, nonostante la pericolosità, decide di portare avanti la gravidanza scontrandosi con Francesco. Cosa accadrà, invece, questa sera? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni.

UN PASSO DAL CIELO 5 ANTICIPAZIONI: FRANCESCO TRA EMMA ED ELENA

Nella sesta puntata di Un passo dal cielo 5 dal titolo “Fantasmi del passato”, Francesco si ritrova a dividersi tra la difficile situazione che si è venuta a creare con Emma e il desiderio di aiutare Elena. Emma, dopo aver detto a Francesco di aspettare un bambino, di fronte ai dubbi di Neri che preferirebbe pensare prima alla sua salute e poi ad avere un figlio con lei, ha lasciato la palafitta. La crisi che stanno vivendo i due porta Emma ad avvicinarsi a Kroess e Francesco a legarsi sempre di più ad Elena al punto che quando quest’ultima comincia a ricevere minacce da un uomo del suo passato, Francesco la invita a stare alla palafitta scatenando così la gelosia di Emma. Quest’ultima, inoltre, deve fare i conti con l’arrivo a San Candido di suo fratello Giulio la cui presenza non entusiasma né la Giorgi né lo stesso Francesco.

UN PASSO DAL CIELO 5 ANTICIPAZIONI: VINCENZO GELOSO DI VALERIA?

La partenza di Eva permette a Vincenzo e Valeria di riavvicinarsi. Tuttavia, l’arrivo a San Candido di Ezio, il padre di Isabella con cui Valeria ha avuto un flirt quando aveva solo 20 anni causando la fine del matrimonio della sorella Adriana, complica la situazione. Per il bene di Isabella, Valeria trascorre sempre più tempo con Enzo mentre Vincenzo li osserva da lontani non nascondendo la propria gelosia di cui Huber si accorge molto presto. La presenza di Enzo in foresteria, dunque, causerà disguidi e situazioni surreali spingendo, però, il vice questore Nappi a riflettere sui sentimenti che prova per Valeria. Quest’ultima, invece, cosa farà? Dichiarerà i propri sentimenti a Vincenzo?



