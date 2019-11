UN PASSO DAL CIELO 5, ULTIMA PUNTATA/ Anticipazioni 14 novembre: Vincenzo muore?

UN PASSO DAL CIELO 5, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Un passo dal cielo 5 è giunto al gran finale. Giovedì 14 novembre, in prima serata, Raiuno trasmette la decima ed ultima puntata della fiction con Daniele Liotti, Enrico lanniello, Rocio Muñoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume, Serena Autieri, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci, Matteo Oscar Giuggioli, Sinja Dieks e Matteo Martari. Le puntate trasmesse finora hanno ottenuto un grandissimo successo anche se i fans sono rimasti con l’amaro in bocca. Il finale della quarta stagione aveva lasciato intendere che per Emma e Francesco ci sarebbe stato un futuro roseo e, invece, la storia d’amore che i due hanno vissuto è stata piuttosto tormentata. Kroess, infatti, ha continuato a muovere i fili allontanando sempre di più la Giorgi e il capo della Forestale. I fan, però, si augurano che per Emma e Francesco ci sia il lieto fine così come per Vincenzo che, nell’ultima puntata, si troverà tra la vita e la morte mentre tra Eva e Valeria ci sarà un drammatico confronto.

UN PASSO DAL CIELO 5: FRANCESCO RITROVA SUO FIGLIO?

Nell’ultima puntata di Un passo dal cielo 5, Francesco si ritrova a dover decidere tra Emma ed Elena. Pur essendo stato tradito dalla Giorgi che, in un momento di debolezza, dopo la perdita del figlio che aspettava da Neri, ha ceduto al corteggiamento di Kroess, Francesco sembra ancora profondamente innamorato dell’etologa che ha deciso di sottoporsi ad una delicata operazione nella speranza di poter sopravvivere all’aneurisma che ha nel cervello. Per Francesco, inoltre, è arrivata la resa dei conti. Dopo il viaggio in Germania fatto con Vincenzo, Neri è sempre più convinto che Leonardo, il bambino adottato dai Moser, sia suo figlio. Francesco affronta Bruno, il padre di Klaus, legato a Kroess da una vecchia amicizia. Il maestro, nel frattempo, continua a corteggiare Emma a cui chiede di aspettarlo per poter avere un futuro insieme. Cosa farà la Giorgi? Sceglierà davvero Kroess? Sia per Emma che per Francesco è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva per il loro amore.

UN PASSO DAL CIELO 5: VINCENZO TORNA CON EVA?

Il proiettile che ha colpito Vincenzo mentre tornava dalla Germania con Francesco non ha compromesso la sua vita. Il commissario Nappi riesce a sopravvivere, ma quanto accaduto lo fa riflettere sulla propria vita. In questa puntata, Vincenzo è sempre più convinto di tornare con Eva per il bene della figlia Carmela mentre Valeria deve fare i conti con i sentimenti che prova per Nappi e con l’affetto che nutre per la piccola Carmela. Anche tra Klaus ed Isabella ci sarà un ultimo confronto. Il primogenito dei Moser allontana la figlia di Adriana dicendole di non amarla più, ma sarà vero? Cosa nasconde Klaus? Francesco e Vincenzo cercano così di capire tutta la verità sulla figlia Moser e sul legame tra Bruno e il maestro. La verità sulla morte di Adriana e sul figlio di Neri verrà finalmente a galla?



© RIPRODUZIONE RISERVATA