Un Passo dal Cielo 6/ Anticipazioni oggi, 15 aprile: cosa racconterà Dafne?

Un Passo dal Cielo 6, anticipazioni oggi, 15 aprile

Un Passo dal Cielo 6 torna in onda anche questa sera con una nuova puntata che ci porterà dritti dritti alla metà di questa intrigante stagione partita dal presupposto che il nostro Francesco potrebbe dire addio alle sue montagne ma anche al suo pubblico non prima di aver avuto il suo lieto fine finalmente anche se avrà un volto diverso da quello che tutti avevamo sognato per lui. Daniele Liotti torna a vestire i panni del protagonista della fiction di Rai1 che ci da appuntamento a oggi, 15 aprile, su Rai1 a partire dalle 21.30 con la terza puntata in cui i segreti non mancheranno per i nostri protagonisti ma in cui, soprattutto, continueremo a seguire le vicende di Francesco e di una giovane rifugiata curda che sarà al centro dei primi minuti di questa sera.

Un passo dal cielo 6, location: dov’è stata girata?/ Dalle Tre Cime di Lavaredo a…

Una donna incinta rapita, da chi?

La ragazza sembra essere sparita nel nulla e a quel punto prenderà forma la storia raccontata nella puntata dal titolo Il leone della montagna. Non ci metterà molto Francesco a scoprire non solo che la donna è scomparsa nel nulla ma che è andata via, o è stata portata via, incinta. La notizia sembra toccare molto da vicino i nostri protagonisti soprattutto perché alla base sembra esserci la storia d’amore contrastata fra due pastori con le famiglie in lotta, dei novelli Romeo e Giulietta delle montagne, che potrebbe portare ad un vero e proprio fatto di cronaca dai risvolti imprevedibili. Le cose peggiorano quando si scope che il rapimento ha scopo di riscatto ma potrebbe essere il frutto di una ricerca di vendetta per un conflitto che arriva da molto lontano. Chi riuscirà a portare la pace e, soprattutto, la donna a casa?

Il commissario Montalbano, chi ha ucciso Agata in "Salvo amato, Livi"?/ A sorpresa sarà....

Dafne racconta il suo passato e…

Nella nuova puntata di Un passo dal cielo 6 toccherà proprio a Francesco e Vicenzo darsi da fare per scoprire la verità indagando su questi eventi per dipanare una matassa che tiene ben nascosti segreti rimossi e mai superati. Sullo sfondo rimane il caso orizzontale della stagione ovvero il ritrovamento della bella Dafne (Aurora Ruffino). La biondina che nella prima puntata è stata ritrovata senza sensi è finalmente in grado di parlare e di raccontare quello che ricorda della sua vita e del suo passato e a quel punto sembra che non mancheranno nuovi misteri da affrontare, questo è certo.

LEGGI ANCHE:

Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 14 aprile: Salvo amato, Livia mia (Replica)

© RIPRODUZIONE RISERVATA