Un Passo dal Cielo 6/ Anticipazioni puntata 29 aprile: cosa nasconde Carolina?

Un Passo dal Cielo 6 – i guardiani, anticipazioni puntata oggi, 29 aprile

Penultima puntata di Un Passo dal Cielo 6 oggi, 29 aprile, su Rai1. Ancora una volta una delle fiction campioni di ascolti tornerà in onda per andare allo scontro con l’Isola dei Famosi 2021 portando sullo schermo un altro caso da risolvere per il personaggio di Daniele Liotti e tutte le implicazioni personali di questa stagione, ma cosa succederà questa sera ad un passo dal gran finale? Lo scopriremo tra qualche ora visto che le anticipazioni non rivelano poi molto su quello che succederà. L’appuntamento è fissato con la quinta puntata dal titolo La Domesticazione dell’uomo in cui ritroveremo ancora la misteriosa Dafne impelagatasi nei suoi problemi e i suoi drammi con buona pace dei fan della fiction e anche dello stesso Francesco, il suo protagonista.

Buongiorno mamma, storia vera Angela Moroni/ “In coma ma al centro delle nostre vite”

Dafne chiuderà con Cristophe?

Per lei è arrivato il momento di vivere e affrontare un momento delicato del suo rapporto con Cristophe e non solo per via dei suoi sentimenti traballanti ma anche perché un allievo di quest’ultimo è stato accusato dell’omicidio della sua fidanzata. Prende il via proprio da qui la nuova puntata di Un Passo dal Cielo 6 I guardiani che andrà di nuovo a scavare nel rapporto tra Francesco e Vincenzo costretti a instaurare un legame che possa aiutare loro a capire meglio un rapporto che intercorre tra un padre e una figlia proprio per avere chiara la verità e mettere insieme gli ultimi pezzi del puzzle. Sullo sfondo rimane Manuela che è ormai sempre più sicura di quello che vuole e cerca di vivere la vita che ha sempre desiderato. Dall’altra parte, però, c’è Vincenzo che continua a conoscere altri aspetti e altri segreti della vita di Carolina e questo non fa altro che complicare le cose per i protagonisti della fiction di Rai1.

Nazzareno Moroni, protagonista ‘Buongiorno mamma’/ “Mai pensato di far morire Angela”

Un Passo dal Cielo 6, Chi è Alvise Marascalchi?

Il colpo di scena più importante riguarderà l’arrivo di Alvise Marascalchi, il giovane attore di Ponte nelle Alpi, che da questa sera vedremo entrare in scena in Un passo dal cielo 6 – I guardiani per vestire proprio i panni del figlio della consulente ecologica. Cosa succederà a quel punto? E’ questo il segreto con cui questa sera proprio Vincenzo dovrà fare i conti spazzando via altre certezze alla base della sua vita? Al momento tutto tace ma siamo sicuri che dopo questa sera, e in vista del gran finale, molte cose cambieranno ancora per lui e il suo collega

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Buongiorno, mamma!/ Terza puntata 5 maggio: un segreto coinvolge Sole

© RIPRODUZIONE RISERVATA