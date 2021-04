Un passo dal cielo 6/ Anticipazioni puntata oggi 22 aprile: Francesco e Vincenzo…

Un passo dal cielo 6, anticipazioni puntata oggi, 22 aprile

Un passo dal cielo 6 torna in onda anche questa sera con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare di casi da risolvere ma anche di quello che accade nella vita dei suoi protagonisti. Quella in onda oggi, 22 aprile, a partire dalle 21.30 circa, è la quarta puntata di questa sesta, e forse ultima, stagione della fiction che ha visto Terence Hill lasciare il posto a Daniele Liotti che veste i panni di Francesco Neri. Le storie della fiction ruotano intorno a lui con ottimi risultati visto che in queste settimane ha registrato ascolti intorno al 20% di share, sarà lo stesso questa sera? La fiction tornerà con l’episodio intitolato Tanatosi in cui sarà l’amicizia tra Vincenzo e Francesco ad essere messo a dura prova.

Un passo dal cielo 6, Francesco e Vincenzo allo scontro per colpa di Carolina?

I due sono legati da un legame molto forte e capire che i due siano presi messi alle strette cambia tutto, cosa succederà di così grave? A mettere in crisi un po’ tutti sarà proprio Carolina? Nonostante quello che è successo tra loro, arriverà il momento di unire le forze per indagare su un nuovo caso quando si ritrovano a gestire la sconvolgente scoperta del cadavere di una donna. Nella nuova puntata di Un Passo dal cielo 6 si continuerà a parlare di tutto questo per la gioia dei fan che faranno i conti con risvolti misteriosi e verità da scoprire. Si scoprirà presto che la vittima è una donna ingegnere mineraria e le prime ricerche metteranno in luce una fitta rete di interessi estremamente loschi e che sembrano portare tutti proprio alla gestione della miniera nella valle del Cadore.

Forse il caso di cui dovranno occuparsi è legato ad altri del passato? A complicare le cose per Nappi ci sarà proprio il rapporto con Carolina che si farà sempre più stretto mettendo a rischio anche la sua situazione con la compagna Elda per via di un anello finito nel dimenticatoio ma…

