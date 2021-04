Un Passo dal cielo 6/ Anticipazioni puntata oggi 8 aprile: Francesco in crisi ma..

Un Passo dal cielo 6, anticipazioni puntata oggi 8 aprile

Francesco Neri è pronto a cambiare vita in Un Passo dal Cielo 6 oppure no? Il nostro protagonista si è ritirato addirittura in cima alle montagne per rimanere lontano dagli altri e dall’amore dopo il lutto che lo ha devastato ma sembra proprio che il suo cuore è destinato a sciogliersi caso dopo caso, storia dopo storia. Anche oggi Un Passo dal Cielo 6 andrà in onda con una nuova puntata, la seconda della serie tv, su Rai1 a partire dalle 21.30 con un primo episodio dal titolo Sogni e ossessioni in cui ci troveremo ancora alle prese con i primi passi dell’aspirante poliziotta Camilla. Toccherà a lei salvare Manuela dalla possibile morte quando va in scena l’esplosione di una bomba. Inutile dire che a quel punto, mentre lei si gode i suoi momenti da eroina, toccherà a Francesco e a gli altri uomini della Forestale mettere in campo le loro abilità per riuscire a capire quali sono i collegamenti tra la bomba e la cittadina che li ospita e, soprattutto, Manuela. Era davvero lei la persona a cui la bomba era destinata?

Francesco in crisi mentre i città esplode una bomba..

Le cose si complicano quando il nostro protagonista capisce che potrebbero esserci altre bombe e che tutto è riconducibile alla vecchia miniera. Intanto, sullo sfondo di una nuova puntata di Un passo dal cielo 6 non mancheranno le questioni e gli intrecci personali e, in particolare, il fatto che le persone intorno a Francesco continuano ad avere mille problemi. In particolare, l’assenza della madre sta mettendo Mela a dura prova visto che è travolta da un senso di nostalgia profondo proprio mentre Vincenzo è travolto da momenti complicati mentre continua a dare una mano a Carolina. Ciliegina sulla torta è proprio la vita di Francesco.

Il nostro amato protagonista interpretato da Daniele Liotti continuerà a rimanere un po’ indeciso sul da farsi e da una parte c’è la voglia di staccare la spina e ritirarsi finalmente mentre dall’altra parte non riesce davvero a trovare il modo e la voglia di farlo sempre impelagato in un altro mistero, come quello delle bombe in onda questa sera, e dai problemi personali del suoi amici. Come finirà questa sera per loro e cosa ne sarà di Francesco? Lo scopriremo solo questa sera.

