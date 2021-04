Un passo dal Cielo 6, anticipazioni seconda puntata 8 aprile / Manuela è in pericolo

Un passo dal Cielo 6 torna giovedì prossimo, 8 aprile, con la seconda puntata in onda su Raiuno. Le anticipazioni del secondo episodio svelano che Manuela sarà coinvolta una pericolosissima esplosione, mentre Francesco dovrà prendere una decisione importante: aiutare Vincenzo oppure abbandonare il paese dopo l’addio di Emma? Il primo episodio, intitolato ‘Sogni ed Ossessioni’, vede Manuela in pericolo: ci pensa una giovane poliziotta di nome Camilla a salvarla dall’esplosione. Per la sorella di Vincenzo rischia di mettersi male a causa di un ordigno esplosivo piazzato da qualche malintenzionato. Starà a Francesco Neri, così, capire chi può aver tentato di uccidere il suo amico commissario. La nuova indagine si preannuncia molto intricata per lui.

La seconda puntata di Un passo dal Cielo 6 vedrà Francesco occuparsi dell’esplosione che ha messo in pericolo Manuela. Stando alle anticipazioni del doppio episodio, in arrivo il prossimo 8 aprile, il nostro protagonista avrà modo di capire qualcosa in più sull’accaduto. Per fortuna Manuela è fuori pericolo grazie a Camilla, ma l’ex guardia forestale insieme ad alcuni suoi collaboratori scoprirà che gli indizi più importanti portano verso una antica miniera, che potrebbe nascondere altri pericolosissimi ordigni. E’ l’inizio di un incubo per i protagonisti della fiction Un Passo dal Cielo 6? Lo scopriremo Giovedì prossimo con la seconda puntata. Appuntamento fissato sempre su Raiuno alle ore 21.20 circa.

