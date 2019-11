Un Passo dal Cielo 6 ci sarà?/ Anticipazioni: ottimi ascolti e nuovo format bastano..

UN PASSO DAL CIELO 6 CI SARA’ OPPURE NO?

Un Passo dal Cielo 6 ci sarà oppure no? Tutti sono pronti a guardare al futuro a poche ore dalla messa in onda del gran finale di questa quinta stagione che tanto successo di pubblico ha ottenuto in queste settimane. Daniele Liotti ha saputo tenere le redini della fiction dopo l’addio di Terence Hill tenendo alti gli ascolti e anche il cambio di format in questa stagione non è riuscito a rovinare il rapporto del pubblico con la fiction di Rai1. In queste ultime puntate non c’è stato un caso da risolvere ma una storia unica che ha riguardato molto da vicino il protagonista, il buon Francesco, ancora alla ricerca di suo figlio andando contro tutto e tutti anche a rischio della sua storia con Emma che, intanto, ha annunciato di essere incinta. La sua famiglia è stata messa in un angolo proprio per via di questa sua folle ricerca in nome del passato e questo ha spinto la sua donna tra le braccia del suo rivale, Kroess. E adesso?

UN PASSO DAL CIELO 6, ANTICIPAZIONI: CI SARA’?

Il gran finale dovrà svelare l’arcano di come andrà a finire questa stagione e, quindi, se Un Passo dal Cielo 6 ci sarà o meno. Gli ottimi ascolti giocano a favore di un rinnovo così come il successo di questo format ma a remare contro il ritorno della fiction potrebbe essere proprio il finale, c’è davvero ancora altro da dire su Francesco? Se quello che lo attende questa sera sarà un lieto fine potrebbe essere il finale giusto per un personaggio così travagliato come Francesco ma, in caso contrario, ci sarà modo di farlo ripartire con un’altra donna da dimenticare e nuovi pezzi da mettere insieme? Per il resto non rimane che attendere le notizie ufficiali da parte della Rai che non si è ancora pronunciata in merito. Insieme al responso della tv pubblica ci vorrà anche quello di Daniele Liotti che si è speso molto per il suo Francesco, avrà altro da dare a questo personaggio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA