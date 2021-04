Un Passo dal Cielo 6 I Guardiani/ Anticipazioni puntata oggi, 1 aprile: Manuela pronta a sposarsi?

Un Passo dal Cielo 6 I Guardiani, anticipazioni puntata oggi, 1 aprile

Un Passo dal Cielo 6 torna su Rai1 con un sottotitolo tutto nuovo che chiude per sempre il cordone ombelicale con il passato. I guardiani del cielo, questo sarà quello che vedremo al centro dei nuovi episodi della fiction, la testimonianza importante che non sempre un cambio di guardia è sinonimo poi di fallimento. I fan della fiction non sono scappati e sono rimasti a guardare e seguire le avventure del suo nuovo protagonista, interpretato da Daniele Liotti, lo stesso che regalerà una nuova sterzata in queste otto puntate che spingerà i “Guardiani” ad agire contro la criminalità e non solo legata all’ambiente che li circonda ma anche alle vette delle montagne su cui Francesco si è ritirato.

Manuela pronta a sposarsi?

L’ex comandante della Forestale, ha deciso di isolarsi fra le montagne dopo la morte dell’amata moglie Emma, e a seguirlo ci ha pensato il commissario Vincenzo Nappi. completerà il trio alla guida dei nuovi episodi, l’immancabile Huber che avrà il volto di Gianmarco Pozzoli. Un passo dal cielo 6 I guardiani si aprirà con la notizia del matrimonio di Manuela Nappi, Giusy Buscemi, pronta a sposare il suo fidanzato e per questo tornata a far visita al fratello facendo la conoscenza di Francesco. Sarà proprio il matrimonio a lanciare un nuovo personaggio quello di Serena Iansiti che vestirà i panni della bella eco wedding planner Carolina. Sarà lei a fare la conoscenza di Nappi in una panineria per poi ritrovarlo proprio davanti alla Chiesa dove la sorella convolerà a nozze.

Il cast di Un Passo dal Cielo 6 I Guardiani

Il cast di Un Passo dal Cielo 6 I Guardiani si completa con Carlo Cecchi nel ruolo di Christoph, l’uomo che vive con un’aquila che ha addomesticato; Aurora Ruffino che sarà una donna ritrovata in fin di vita da Neri, Dafne Mair; poi anche Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Anna Dalton e Filippo De Carli. I primi due episodi della serie sono già disponibili su RaiPlay ma ufficialmente debutteranno questa sera su Rai1 a partire dalle 21.30 portandosi dietro tutte le novità del caso tra possibili scambi di coppia e novità importante per Francesco Neri che dopo la morte della sua amata potrebbe tornare a sorridere proprio con una new entry di questa sesta stagione.

